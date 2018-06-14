江西省委副书记李炳军又有新职务

原标题：江西省委副书记李炳军任省委党校校长
信息日报江西政读注意到，江西省委党校官网信息显示，近日，江西省委决定，李炳军同志任省委党校校长。
李炳军简历
李炳军，男，汉族，1963年2月出生，山东临朐人，1984年7月参加工作，1984年3月入党，大学学历，工学学士。
1980.09 山东化工学院有机化工专业学习
1984.07 历任化工部办公厅科员、副主任科员、部长办公室副主任
1991.06 历任国务院办公厅秘书二局一组二秘、一组副组长、一组一秘兼副组长
1997.08 国务院办公厅副局级秘书
2000.11 国务院办公厅正局级秘书
2007.09 国务院办公厅副部长级秘书
2013.07 江西省政府副省长、党组成员
2015.06 江西省委常委
2015.07 江西省委常委、赣州市委书记
2018.05 江西省委副书记、赣州市委书记 （简历来源人民网资料， 截至2018年5月）
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