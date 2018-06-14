郭树清:对不法分子控制的金融集团等毫不手软

原标题：郭树清：对不法分子控制的金融集团等“恶性肿瘤”毫不手软 及时实施“外科手术”|新京报财讯

新京报快讯（记者 侯润芳）今日上午，中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在第十届陆家嘴论坛演讲中谈到银保监会防范化解金融风险工作的体会时表示，银保监会在工作中实行区别对待分类施策。根据不同领域、不同市场的金融风险情况，采取差异化、个性化的办法。工作实践中，对于不法分子控制的金融集团等“恶性肿瘤”，毫不手软，及时实施“外科手术”。对于情况复杂、牵涉面广的案例，采取徐缓调理的办法，通过“慢撒气”逐步缓释，条件具备时再果断出手。对于“金融科技”，英国等国家提出了“监管沙盒”的概念，而银保监会采取的实际上类似“监管沙房子”的框架，可能需要逐步调整优化。

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