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吉林交通厅原副厅长李恩会涉违纪被审查(简历)

吉林交通厅原副厅长李恩会涉违纪被审查(简历)
2018年06月14日 15:03 中央纪委国家监委
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　　原标题：吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会接受纪律审查和监察调查

　　据吉林省纪委监委消息：吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　李恩会简历

　　李恩会，男，汉族，1956年6月出生，吉林德惠人，1974年6月参加工作，1981年12月加入中国共产党，在职研究生学历。

　　1999年4月，任吉林省公路工程质量监督站站长；2001年11月，任吉林省交通厅副巡视员；2007年3月，任吉林省高等级公路建设局局长；2008年4月，任吉林省交通厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；2009年1月，任吉林省交通运输厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；2011年4月，任吉林省交通运输厅党组成员、副厅长；2016年7月，退休。（吉林省纪委监委）

责任编辑：桂强

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