吉林交通厅原副厅长李恩会涉违纪被审查(简历)

原标题：吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会接受纪律审查和监察调查
据吉林省纪委监委消息：吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
李恩会简历
李恩会，男，汉族，1956年6月出生，吉林德惠人，1974年6月参加工作，1981年12月加入中国共产党，在职研究生学历。
1999年4月，任吉林省公路工程质量监督站站长；2001年11月，任吉林省交通厅副巡视员；2007年3月，任吉林省高等级公路建设局局长；2008年4月，任吉林省交通厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；2009年1月，任吉林省交通运输厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长；2011年4月，任吉林省交通运输厅党组成员、副厅长；2016年7月，退休。（吉林省纪委监委）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这一重磅制度正式出台 事关你的养老金
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 林允发言全程看提词器 业务能力遭质疑
- 【 科技 】 库克：在乔布斯眼中见火花 不竞选总统
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有