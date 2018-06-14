项俊波的反转人生：打过仗负过伤 曾是铁面审计官

原标题：一审被控受贿1942万，“铁腕监管者”项俊波的反转人生

据新华社报道，6月14日，江苏省常州市中级人民法院一审公开开庭审理了中国保险监督管理委员会原主席项俊波受贿一案。江苏省常州市人民检察院指控，项俊波直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

根据江苏省常州市人民检察院的指控，2005年至2017年，被告人项俊波利用担任中国人民银行副行长、中国农业银行党委书记、行长、中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长、中国保险监督管理委员会党委书记、主席等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、案件处理、贷款发放、资质审批及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人杨光（另案处理）收受相关单位和个人给予的财物共计折合人民币1942万余元。

新华社报道报道称，庭审中，公诉机关出示了相关证据，项俊波及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，项俊波还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

保监会主席项俊波被查，这是本轮反腐以来，保险监管系统乃至整个金融系统落马的最高级别官员。

2017年4月9日，中纪委监察部网站发布消息称，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。当晚，保监会将项俊波的名字从领导栏撤下。

从1996年起，项俊波开始在审计、金融系统内任职，并在一些职位上以“铁腕”监管的形象见诸报端。

“遇到最困难的时候，想起1979年，30年前跟我同岁的22岁，21岁，18岁的战友，都长眠在阵地上以后，现在再有什么问题觉得不是什么很大的困难。”在农行董事长任上，项俊波接受《问答神州》采访时谈道。

从审计署、人民银行到保监会，这位“铁腕”金融监管者的人生在被组织审查后陷入反转。

曾是铁面审计官

项俊波的人生经历颇为丰富。据公开报道，1957年出生的项俊波，早年曾参军入伍，奔赴过老山前线。在战争结束后，项俊波有机会被推荐到军校深造，但他选择参加刚恢复不久的高考，并报考了中国人民大学财经系。

审计系统是项俊波进入金融监管的重要一站。资料显示，项俊波在1993年出任南京审计学院副院长，自1996年进入审计署体系，从审计署管理指导司副司长一路升至副审计长。

1999年，天津蓟县国税局被举报在税收征管工作中存在严重问题，项俊波带领工作组进驻蓟县展开审计工作。但由于案件牵涉极广，工作人员遭到了当时国税局局长的阻挠。

据报道，对方的恐吓电话直接打到了项俊波在天津的家中，当时只有年幼的女儿在家。歹徒威胁说：“你们这么干下去，没什么好处，小心点！”然而，项俊波却震慑住了对方：“告诉你，我参过军，打过仗，负过伤。你想干什么就干什么吧！什么我没见过？”

最终，蓟县国税局虚开增值税发票、侵吞中央税款的犯罪事实不断浮现，涉案人员受到查处。而在审计风暴中参与的这一大案，也让项俊波在日后的媒体报道中时常被贴上“铁面”审计官的标签。

根据中国作家网公布的信息，项俊波笔名“纯钢”，2005年加入中国作家协会。还著有电视剧剧本《紫剑传奇》、《曾国藩》等。

在结束审计系统多年的任职经历后，项俊波随后又辗转银行、保险等领域。保监会官网资料显示，项俊波历任过中国人民银行副行长，中国农业银行行长、董事长、党委书记。而监察审计、控制风险方面的经验和能力，也随着职务调动常被媒体提及。

2003年，中银香港爆出腐败丑闻，在2004年调任人民银行副行长时，便有声音称项俊波任职可加强金融系统自身风险防范，防止银行业内部腐败的蔓延。

凤凰《问答神州》也曾刊登对时任农业银行董事长项俊波的专访。2007年，农行发生邯郸金库案，项俊波在三月后赴任农行，进行基层考察。项俊波称，当时组建将近一千人的审计队伍，同时对五个省份进行地毯式审计。“请外面的一些咨询单位，化妆成顾客，专门去刁难你，就是存钱，取钱或者甚至跟你找茬收拾你，看你的服务态度，让他们来打分。”

激增的保费与失控的险资

2011年10月，项俊波被调任中国保险监督管理委员会主席、党委书记。

任职保监会主席之初，不乏有项俊波将“铁腕整治”带到保险行业的声音。据报道，项俊波从农行董事长转任保监会主席之时，保险业正告别高速发展的时代，陷入瓶颈期。

数据显示，2012年全行业保费收入1.55万亿元，增速为8%。项俊波称，这是保费增长速度首次降至个位数，与近20年来超过20%的平均增速形成了明显反差。他同时表示，2013年可能是保险业发展最为困难的一年。

面对这一趋势，2011年，项俊波确立“放开前端、管住后端”的监管思路。次年6月初，保监会下发13项保险投资新政的征求意见稿，涉及股指期货、金融衍生品等众多领域，并为险企投资管理部门相关负责人详细解释新政规则。2013年，项俊波在《财新》采访时表示，“实行过去的资金运用监管模式，对防范保险资金运用风险有一定作用，但行业可能因此被管死，相比而言这是更大的风险。推进资金运用机制的市场化改革，对保险业来说是从根子上解放和发展生产力，改比不改要好，早改比晚改要好，大改比小改要好。”

除了放开保险资金运用之外，近年保险公司审批的速度也有加快的趋势。从2013年开始，保监会“放行”保险公司筹建的速度逐年抬升，2013年至2016年，保监会每年批准新设立的保险公司和保险资管公司数量分别为6家、11家、13家和20家。

这一举措在很大程度上刺激了保险市场发展，但另一方面也为保险资金此后的“失控”埋下隐患。

在项俊波任职保监会期间，保险业规模保费再现快速增长的局面。保监会数据显示，2016年，全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到3.1万亿元，年均增长16.8%。

而在此期间，以投资驱动负债的模式，不少中小型险企“崛起”，借助诸如万能险等在内的中短存续期产品狂揽保费，再用保费大肆举牌，控股上市公司。这也引发继销售误导之后，外界对保险业的又一轮质疑。

项俊波曾在2016年两会上表示，“股东不能把保险公司作为‘提款机’”。

为了减少风波影响，2016年以来，保监会先后出台包括降低保险机构第一大股东持股比例、将险企权益类投资上限降至“救市前”20%的投资比例等政策在内的“监管风暴”，项俊波也对外表示“绝不能把保险办成富豪俱乐部，更不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。”

称自己是“保险最大的推销员”

“口才好”是一些接触过项俊波的人士对他的印象。而除了对保险市场风险的治理，项俊波多次在公开场合为保险行业形象声援，并出台了一些细化的措施。

“到保险业快三年了，走一处讲解一处，我成为了保险最大的推销员。政府和市场对保险的了解还是太少。”项俊波曾在2014年保险业发展年会上表示。

据媒体报道，项俊波到任保监会之初，就曾指出，保险业的社会形象存在着“消费者不认同，从业人员不认同以及社会不认同”的问题。2015年，项俊波曾在复旦大学校庆系列活动中做公开演讲，并提及自己接到保险推销电话的经历。

“我也接到过保险公司的推销电话。我在电话里说，你就别打啦，我可是保监会的。可是小姑娘很敬业很坚持，在电话里继续问：您是保监会的哪一位领导啊？”项俊波彼时表示，保险行业形象确实有问题，但是其实，保险不是大家说的那个样子的。

在2016年接受凤凰卫视采访时，被问到保险电话骚扰的问题，项俊波表示，“有，但现在很少，现在是你打可以，但你要说你是卖保险的，人家把电话挂了你就不能再打了，如果有人投诉你就要查你公司。”

2013年7月，全国保险公众宣传日仪式启动，项俊波在会上表示，“从今年开始，我们将在每年的7月8日，开展全国性的保险公众宣传活动。”

新京报记者在每年的保险监管工作会议上注意到，项俊波曾多次公开回应过媒体热点问题。

2013年保险监管工作会议前夕，保监会颁布了《保险销售从业人员监管办法》，提出从当年7月1日起，跨区销售保险须大专以上学历。《办法》印发后，有媒体曾提及“低学历业务标兵”如何安置的问题，项俊波随后在保险监管工作会议上专门表示，称学历“一刀切”系误读。此后，对险资投资创业板等问题，项俊波也公开作出过回应。

项俊波还曾就保险业的形象问题专门提醒过下级监管部门，2013年，上海泛鑫保险公司的美女高管陈怡携款外逃，在次年的保险监管工作会议上，项俊波即向下级监管部门负责人提出，“（外界）一说到美女高管，花边新闻就出来了……各地监管部门一定要敏感。”

在此次被查前三天，2017年4月6日，项俊波还以保监会主席的身份，出席了中国保监会与中国地震局战略合作协议签订仪式。这或许是他最后一次在外界面前“展现”自己及保险业的形象。

[项俊波“语录”]

●这几年，少数公司进入保险业后，在经营中漠视行业规矩、无视金融规律、规避保险监管，将保险作为低成本的融资工具，以高风险方式做大业务规模，实现资产迅速膨胀，完全偏离保险保障的主业，蜕变成人皆侧目的“暴发户”、“野蛮人”。

●要让那些真正想做保险的人来做保险，决不能让公司成为大股东的融资平台和“提款机”，特别是要在产融结合中筑牢风险隔离墙。

●目前国内保险公司参股或控股银行、证券、基金等非保险金融机构的案例越来越多，综合经营的范围不断扩展，业务和风险结构趋于复杂，关联交易增多，风险交叉传递的可能性加大。

●始终坚持“保险业姓保”，推动保险业实现跨越式发展。始终牢记“保监会姓监”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

责任编辑：余鹏飞