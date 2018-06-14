北京东城区副区长陈之常任石景山区政府党组书记

原标题：陈之常任石景山区政府党组书记，文献已任朝阳代区长

日前，东城区委常委、副区长陈之常，就任石景山区委副书记、区政府党组书记。此前北京市委组织部发布任前公示，陈之常拟推荐为区长人选。石景山区区长文献已就任朝阳区代区长。

陈之常从东城调任石景山

石景山电视台6月13日播出的石景山新闻报道，陈之常已就任石景山区委副书记、区政府党组书记。据报道，6月12日傍晚，区委书记于长辉，区委副书记、区政府党组书记陈之常就石景山区档案工作进行专题调研。

两周前的5月29日，北京市委组织部曾发布任前公示，东城区委常委、区政府副区长陈之常拟为区人民政府区长人选。如果顺利当选，现年43岁的陈之常将成为北京最年轻的现任区长。

陈之常，男，43岁（1974年12月生），汉族，四川大竹人，1996年5月入党，1996年7月参加工作，中国政法大学行政管理专业大学毕业，高级政工师。曾任北京市崇文区信息办副主任、主任，东花市街道工委副书记、办事处主任，区发展改革委常务副主任、党组书记、主任，西藏自治区拉萨市委常委、常务副市长（援藏），天安门地区管理委员会党组成员、副主任，东城区政府副区长，东城区委常委、副区长。

石景山区区长文献任朝阳区代区长

据朝阳区官网，石景山区区长文献已经被任命为朝阳区副区长、代区长。6月11日，朝阳区第十六届人大常委会举行第十二次会议。会议决定了人事任免事项。根据王灏同志的请求，北京市朝阳区第十六届人民代表大会常务委员会第十二次会议决定：接受王灏辞去北京市朝阳区人民政府区长职务的请求，并报北京市朝阳区第十六届人民代表大会备案。朝阳区人大常委会主任陈宏志作《关于提请文献任朝阳区人民政府副区长的议案》，并通过现场投票的方式，依法任命文献同志为朝阳区人民政府副区长。会议还通过了《关于提请文献为朝阳区人民政府代理区长的议案》，决定文献为朝阳区人民政府代区长。文献进行了宪法宣誓。据《朝阳报》报道，6月12日，朝阳区委书记王灏主持召开区委常委扩大会议，区委副书记、代区长文献等领导出席会议。此前，6月8日，文献就以朝阳区区委副书记、区政府党组书记的身份，与区委书记、区长王灏一道，带领朝阳区党政代表团赴密云区对接考察低收入农户帮扶工作。今年1月，时任北京朝阳区委书记吴桂英跨省就任湖南省副省长，跻身副部级；4月上旬，时任区长王灏被任命为朝阳区委书记。随后的两个月里，王灏一直身兼党政一把手职务。

文献，男，汉族，1969年4月出生，江西萍乡人，1998年2月加入中国共产党，1993年7月参加工作，研究生文化程度（北京工业大学管理科学与工程专业），工学硕士，管理学博士，高级工程师。现任中共北京市朝阳区委副书记，区人民政府党组书记、副区长、代区长。历任北京市经委节能与环保处副处长，北京市发展和改革委员会工业处副处长、处长，中共北京市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，中共北京市石景山区委常委、区人民政府副区长，中共北京市石景山区委副书记、区人民政府副区长、代区长、区长。

多知道一点

目前，北京市16个区中，有6个区的区长是代区长，分别是东城区的金晖、朝阳区的文献、丰台区的王力军、通州区的赵磊、顺义区的孙军民、昌平区的王合生。

15名区长、代区长中，有3名女性12名男性，3名女性分别是：东城区代区长金晖、房山区区长郭延红和顺义区代区长孙军民。有4名区长代区长是“70后”，分别是：西城区区长王少峰、通州代区长赵磊、顺义区代区长孙军民和怀柔区长卢宇国。

北京16区区长、代区长名单

东城区代区长金晖（女）西城区区长王少峰朝阳区代区长文献海淀区区长戴彬彬丰台区代区长王力军石景山区区长文献（已任朝阳区代区长）门头沟区区长付兆庚房山区区长郭延红（女）通州区代区长赵磊顺义区代区长孙军民（女）昌平区代区长王合生大兴区区长王有国怀柔区区长卢宇国平谷区区长汪明浩密云区区长潘临珠延庆区区长穆鹏

责任编辑：余鹏飞