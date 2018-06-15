驻华韩企给中国求职者啥印象？死板的上下级关系

原标题：驻华韩企给中国求职者啥印象？饮酒和聚餐文化、死板的上下级关系

[环球网报道 记者 魏悦]韩国《亚洲经济》6月15日报道称，调查显示，与中国当地企业相比，驻华韩国企业中的饮酒和聚餐文化、死板的上下级关系最令中国求职者印象深刻。

据韩国贸易协会上海分会14日发布的数据，近日面向465位参加“驻华韩企招聘博览会”的求职者实施了一项调查，提到驻华韩企形象，27.7%的求职者想到的是饮酒和聚餐文化、紧随其后的是死板的上下级关系（27.0%）、教育和培训等自我开发机会（14.7%）、加班（12.4%） 等。

对于想要在韩企就职的理由，21.7%的求职者表示“公司的未来发展潜力大”，其次是公司具备一定规模和品牌实力（17.1%）、公司形象良好（16.4%）、跳槽时会为个人工作经历加分（14.5%）等。

对于想要供职的企业，大多数求职者选择三星（19.1%），其次是希杰（14.7%）、LG（14.7%）、爱茉莉太平洋（13.0%）、现代（10.3%） 等。其中，汉族和朝鲜族求职者青睐三星，在华韩国人则更倾向于希杰。

求职者认为，中企较韩企更具竞争优势的领域有移动支付和人工智能（40.0%）、流通（15.9%）、电子电气（15.5%） 。

韩国贸易协会相关负责人表示：“通过此次调查可以看出，中国当地求职者对于韩企企业文化的评价还是比较消极的。想要吸引更多中国人才，需要努力改善企业形象。”

责任编辑：张玉