中国游客在泰国遭棍棒殴打 只因说了一句话

海外网6月14日电 据泰国媒体报道，当地时间周三（6月13日），两名中国游客在泰国普吉岛一码头遭到棍棒及酒瓶殴打，导致头部及耳部受伤，涉事的两名泰国人及一名缅甸人投案自首。

据泰国《民族报》消息，近日，一则名为“中国游客在斯米兰群岛码头被袭击”的视频在当地广泛传播，普吉府警察局局长Teeraphol Tipjaroen下令对此事进行调查，警方来到中国游客所在医院进行调查取证。

当地警方向中国游客取证（民族报）

报道称，38岁的吕姓中国游客头部受伤，腿部被木棍击中。45岁的林姓游客被酒瓶砸中，耳部伤势严重，他的腿也被划伤。

受伤的中国游客（民族报）

普吉岛旅游警察局的警员表示，这两名中国游客于6月10日抵达泰国甲米国际机场，13日动身参观披披岛，当天早上从科西里的一个码头离开。他们乘坐快艇时把行李放在了座位上，同行游客两次让他们把行李从座位上取下来，而中国游客在取下行李前，对抗议的游客说了一句“你们没有必要大声喊叫”。没想到，这句话成了双方争吵的导火索，当天下午，当快艇返回斯米兰群岛码头时，争吵仍在持续。

两名中国游客随后在码头遭到了3人的殴打，从视频中可看出，打人者使用了石头、酒瓶和棍棒作为凶器。

三名涉事者投案自首（民族报）

普吉市警察局长Sompong Tiparpakun称，当天晚上9点，三名涉事者投案自首，其中两名涉案者都来自清迈，一人24岁，一人27岁，另一人则持缅甸国籍，26岁。这名缅甸籍涉事者认为，中国游客把行李放在座位上没有考虑到其他游客的感受，并声称是中国游客先用木棍动的手，随后他的两名泰国朋友才动手帮助他。不过，具体的事情经过仍在调查中。

当地警方称，目前，中国游客已经指认出其中两人，另一人则没被认出。被指认的两人已经因殴打被警方指控，每人须缴纳2万泰铢保释金，案件将被转移至普吉府法院审理。（海外网 杨佳）

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