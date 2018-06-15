爱因斯坦歧视中国人？ 中国网友的反应让外媒震惊

原标题：锐参考 | 这一次，中国网友再次“震惊”了世界——

参考消息网6月15日报道（文/芮思客）身后半个多世纪的今天，爱因斯坦再度“走红”。

而他本人恐怕无论如何都没想到，人们此番大规模谈论自己，竟是以这样一种方式——

“爱因斯坦的游记显示他对中国人有着令人震惊的种族主义态度。”英国《卫报》网站12日报道称。

《卫报》报道截图

据报道，在最近出版的一本收录爱因斯坦旅行日记的新书中，爱因斯坦将中国人描述为：勤劳、肮脏和愚钝。

这段内容一经曝光，立刻引发西方舆论的巨大争议。

各大媒体纷纷用“震惊”“种族主义”“排外情绪”等词汇来形容这位一度被认为是“反种族主义者”的犹太裔科学家。

BBC中文网则用“相对震撼论”来形容他的这番言论给世界带来的冲击。

BBC中文网报道截图

但就在外媒纷纷以大篇幅对爱因斯坦的“巨大错误”进行探讨时，作为事件的另一主角、被爱因斯坦描述的对象，中国人对这一言论的反应，却用另一种方式“震惊了世界”。

人设崩塌？外媒震惊！没想到爱因斯坦竟然说出这种话……

这段令西方媒体集体“哗然”的言论，出自5月底出版的新书《爱因斯坦游记：远东、巴勒斯坦和西班牙，1922-1923》。

书中收录了爱因斯坦在上世纪20年代在亚洲旅行期间的日记，包括他对科学、哲学、艺术问题的思索，以及对旅途中遇到的人、见过的事的即时看法。

爱因斯坦

在游记中，爱因斯坦对亚洲人、尤其是中国人的描述，被普遍认为具有“种族歧视性”。

比如，他写道：“中国人吃饭时不坐在凳子上，而是像欧洲人在树林里如厕那样蹲着……（中国人）安静、拘束，就连孩子看上去都很呆板、愚钝。”

他还写道，中国人“生很多孩子”、“繁衍能力很强”，“如果这些中国人取代了所有其他种族，那真是遗憾”。

“爱因斯坦在游记中对中国人的诋毁令人震惊。”《今日美国》网站在13日的报道中这样描述这一系列言论。

《今日美国》网站报道截图

即便是《爱因斯坦游记》的编辑罗森克兰兹也在接受CNN采访时坦言：“（日记中）很多评论都令人感到不悦，尤其是他说中国人的那些话。”

CNN报道截图

这样的事实，不能不让人想到以往中国媒体语境中爱因斯坦对遭受帝国主义和封建主义压迫的中国劳动人民抱有的深切同情。

尤其在BBC的描述中，“爱因斯坦是最伟大的物理学家之一、犹太裔、提出‘相对论’、获得诺贝尔奖、曾是联合国难民署宣传海报的大头像……”而且，他还曾强烈谴责种族主义是“白人病”。

在罗森克兰兹和众多媒体看来，游记中的言论显然与爱因斯坦所公开展现出来的人道主义形象相差甚远，“这种反差令人感到震惊”。

至于为什么要将这些“令人不悦”的言论公之于众，罗森克兰兹对CNN说，希望日记能鼓励人们反思自己的观点，“我们不仅要对爱因斯坦做出评判，还要诚实看待自己是否存有偏见”。

当中国网友表明态度，外媒再度震惊了……

在中国，爱因斯坦被曝光的日记内容同样引发了关注和讨论。

但相比外媒的普遍惊诧，中国网友的反应可谓“淡定”，甚至不少人表示“理解”。

此外，网友还纷纷感慨，如今的中国早已不同往日，如果爱因斯坦能够再次来到中国，相信所见所感一定会大有不同。

但与此同时，中国网民没有忽略爱因斯坦言辞中的偏颇和片面之处。

但无论是哪种表达，其中所普遍展现出来的冷静和理性，都让外媒又“吃了一惊”。

“中国网民对爱因斯坦的种族主义言论表现出出乎意料的理解。”

美国《石英》杂志网站14日刊文说，一些中国网友并不认为爱因斯坦的话是种族主义评论或羞辱性描述，且有人指出爱因斯坦的描述与中国著名作家鲁迅的描写相似。鲁迅在他的多部短篇小说中，也以类似的表述描绘了当时的人们在经历激进社会变革时的状态。

《石英》杂志网站报道截图

香港《南华早报》也在报道中提到中国网友的态度。文章援引一名中国微博用户的话表示，相比“种族歧视”，爱因斯坦的言论更多体现的是“文化偏见”。

在15日发表的另外一篇文章中，《南华早报》认为，爱因斯坦的种族主义是相对的，“如果以当代的‘政治正确’标准来衡量，过去很少有人会不被视为种族主义”。

《南华早报》报道截图

中国网友能坦然看待差异，但绝不容忍真正的种族歧视

尽管外媒纷纷表示吃惊，但对于中国网民而言，网络上普遍对爱因斯坦的宽容和理解，自有其解释：

而更多事实也在证明，一度被外媒认为“民族主义情绪强烈”的中国网友，早已具备了这份面对负面评价的淡定和正视自身问题的坦然。

例如去年12月，日本演员矢野浩二气愤表示“中国人没资格养狗”的言论被再度翻出，但中国网友在这条道歉微博下面的评论，却没有大肆的“抵制”和“谩骂”，而多是表示接受合理的批评与指正。

矢野浩二

但这种理性并不意味着毫无判断力的软弱，事实上，面对触及底线的种族歧视时，中国网友声讨起来也是毫不手软。

2017年2月，美国模特吉吉·哈迪德一段在朋友聚会时眯着眼睛模仿佛像的视频被爆出，由于“眯眯眼”在欧美语境中是公认的种族歧视动作，引发网友强烈不满。

半年后，在中国网友集体呼吁和抵制下，哈迪德最终因涉嫌辱华被拒入境，无缘上海“维密秀”。

通过以上事例不难看出，在面对外界的眼光和评价时，中国民众所展现出的，有理性和客观，也有谦逊和包容，更有底线与原则。

而随着中国的不断进步和外界对中国的不断了解，希望外媒对中国网友的“震惊”也会慢慢变成“平常心”。

责任编辑：桂强