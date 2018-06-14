孙春兰接替刘延东履任这个新兼职

原标题：孙春兰的新兼职

14日，国务院办公厅发布了关于调整国务院防治艾滋病工作委员会组成人员的通知。根据机构设置、人员变动情况和工作需要，国务院对国务院防治艾滋病工作委员会组成人员作了调整。其中，中央政治局委员、国务院副总理孙春兰任国务院防治艾滋病工作委员会主任，卫生健康委主任马晓伟、国务院副秘书长丁向阳任副主任。

国务院防治艾滋病工作委员会办公室设在卫生健康委，承担国务院防治艾滋病工作委员会日常工作，办公室主任由卫生健康委副主任王贺胜兼任。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，国务院防治艾滋病工作委员会成立于2004年，历任主任均由国务院副总理兼任。

2004年2月，国办印发通知，为加强对艾滋病防治工作的领导，动员各方面的力量进一步做好艾滋病防治工作，实现我国预防控制艾滋病的目标，经国务院同意，成立国务院防治艾滋病工作委员会。

该委员会的主要职责是研究制定艾滋病防治工作的重大方针、政策和规划；协调解决全国艾滋病防治工作中的重大问题；组织有关部门和单位并动员社会各方面力量积极参与艾滋病防治工作。

当时主任由时任中央政治局委员、国务院副总理吴仪担任，副主任由时任原卫生部常务副部长高强、时任国务院副秘书长徐绍史担任。

2008年后，国务院防治艾滋病工作委员会主任由时任中央政治局常委、国务院副总理李克强兼任；2013年后，该职由时任中央政治局委员、国务院副总理刘延东兼任。

孙春兰出生于1950年5月，是十八届、十九届中央政治局委员。在今年3月的全国两会上，大会经投票表决决定孙春兰为国务院副总理。

孙春兰简历

孙春兰，女，汉族，1950年5月生，河北饶阳人，1969年11月参加工作，1973年5月加入中国共产党，中央党校研究生学历。

现任中共十九届中央政治局委员，国务院副总理、党组成员。

1965-1969年 辽宁省鞍山工业技术学校机械专业学习

1969-1974年 辽宁省鞍山钟表厂工人、车间党支部委员、厂团委负责人、党委委员

1974-1975年 辽宁省鞍山市一轻局党委常委、团委书记

1975-1977年 辽宁省鞍山市轻纺工业局党委常委、团委书记

1977-1979年 辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂党委常委

1979-1980年 辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂党委常委、政治处副主任（主持工作）

1980-1985年 辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂副厂长（其间：1981-1984年辽宁大学经济系经济管理专业函授学习）

1985-1986年 辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂党委副书记、副厂长（1986.02-1986.11主持党委工作）

1986-1988年 辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂党委书记

1988-1991年 辽宁省鞍山市妇联主任

1991-1993年 辽宁省总工会副主席（1989-1991年辽宁省委党校经济管理专业函授本科班学习；1992-1993年中央党校一年制中青年干部培训班学习）

1993-1994年 辽宁省妇联主席、党组书记

1994-1995年 辽宁省总工会主席、党组书记

1995-1997年 辽宁省委常委，省总工会主席、党组书记（1992-1995年辽宁大学决策管理学专业在职研究生班学习）

1997-1998年 辽宁省委副书记

1998-2001年 辽宁省委副书记、省委党校校长

2001-2001年 辽宁省委副书记、省委党校校长，大连市委书记

2001-2005年 辽宁省委副书记、大连市委书记（2000-2003年中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习）

2005-2009年 中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记

2009-2010年 福建省委书记

2010-2012年 福建省委书记、省人大常委会主任

2012-2014年 中央政治局委员，天津市委书记

2014-2017年 中央政治局委员，中央统战部部长

2017-2018年 中央政治局委员

2018-中央政治局委员，国务院副总理、党组成员

中共第十五届、十六届中央候补委员，十七届、十八届、十九届中央委员，十八届、十九届中央政治局委员。

责任编辑：余鹏飞