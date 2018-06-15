1省厅4领导出事 刚被抓的这个20天前还上了通缉令

原标题：1省厅4领导出事

14日下午，吉林省纪委监委消息：吉林省交通运输厅原党组成员、副厅长李恩会涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

李恩会长期任职于吉林省交通厅，2016年7月，在吉林省交通运输厅党组成员、副厅长任上退休，但两年后仍然落马。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在李恩会之前，吉林省交通运输厅已有3名领导落马：吉林省地质矿产勘查开发局局长李晓明，吉林省交通运输厅厅长、党组书记王树森，吉林省交通运输厅党组成员、省高等级公路建设局党委书记陈立华。

上述三人，都是与李恩会共事多年的同事。

李恩会出生于1956年6月，吉林德惠人，1974年6月参加工作。1999年4月，他任吉林省公路工程质量监督站站长，2001年11月任吉林省交通厅副巡视员。2001年11月，李恩会出任吉林省交通厅副巡视员，省高等级公路建设局局长、省交通运输厅党组成员等职，2011年4月开始任吉林省交通运输厅副厅长，直至2016年7月退休。

而吉林省交通厅首先落马的是李恩会的老领导王树森。他曾任吉林省公路勘测设计院院长，2000年开始任吉林省交通厅副厅长，2008年任厅长，主政交通厅5年时间。2013年3月，他调任吉林省政府副秘书长（正厅长级）、办公厅党组成员。但在2015年8月，王树森在任上落马。

王树森被查8个月后，吉林省地质矿产勘查开发局原局长李晓明落马。李晓明出生于1957年6月，他长期在吉林省交通厅工作，曾任公路运输管理局局长、吉林省交通厅党组成员、副厅长等职。

而在此次李恩会被查的1个多月前，今年4月28日，吉林省交通运输厅党组成员、省高等级公路建设局党委书记陈立华被查。

同样，陈立华是吉林省交通系统的老职工，他于2010年1月任省公路管理局局长，2014年7月开始任省交通运输厅党组成员、省高等级公路建设局党委书记。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在去年7月，吉林省纪委曾督促省交通厅召开警示教育大会，举一反三，汲取教训。

当时的警示教育大会通过剖析十八大以来吉林省交通运输系统典型案例，警示全省交通运输系统各级党员领导干部，深刻反思，从案件中汲取教训、引以为戒，管好自己、带好队伍，在全系统努力营造风清气正的良好政治生态。吉林省交通厅厅党组成员、驻厅纪检组组长管青山通报了党的十八大以来发生在吉林省交通运输系统的16个典型案例。

在会上，吉林省交通厅厅长王振才分析了十八大以来吉林省交通运输系统典型案例发生的原因：一是理想信念动摇必然滑向腐败。二是不正之风滋生必然走向腐败。三是缺乏敬畏之心必然为所欲为。四是心态失衡必然小错演变成大祸。

他同时指出，发生这些违法违纪案件，除了这些领导干部自身的问题，也与从严治党严紧硬不够有关。全省交通运输系统一定要从这些案件中深刻汲取教训，引以为戒，举一反三，深入整改，决不能重蹈覆辙。

他要求，全系统各级领导干部要切实做到“五必须、五力戒”。一是必须坚定理想信念，力戒政治上摇摆。二是必须坚守清廉本色，力戒以权谋私。三是必须严守纪律底线，力戒发生破窗效应。四是必须把住名利关，力戒价值观扭曲。五是必须敢于担当作为，力戒当老好人和太平官。

但是，在今年，还是有2名交通厅领导落马。

责任编辑：余鹏飞