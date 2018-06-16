原标题：韩正部署15天后 ，36个省市统一有个大动作

撰文 | 孟亚旭

端午节放假前一天，31个省（自治区、直辖市）和5个计划单列市，统一做了一件事儿——国税局、地税局合并且统一挂牌。

背后，是中央的一项大部署。

这一统一动作，意味着国地税合并启幕，这项改革面向10多亿纳税人和缴费人，新华网直陈“情况复杂，任务艰巨”。

往前推半个月。

6月1日，一场改革座谈会在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正作动员部署，“各地区、各部门在改革实施中不能讲条件、不能搞变通、不能打折扣，确保国税地税征管体制改革圆满完成。”

国税总局领导分赴7地

这次改革的主要内容是：

合并省级及省级以下国税地税机构

实行以税务总局为主与省（自治区、直辖市）政府双重领导管理体制

将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收

这次省级新税务机构的统一挂牌，便是“阶段性的关键一步”。

但不是最后一步。

按照高层部署，7月底前，市、县级税务局也将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。

国家税务总局局长、5位副局长、中纪委驻国税总局纪检监察组组长以及总审计师昨天也分赴7地，出席了当地的挂牌仪式，可见高层重视：

国税总局局长王军：北京

中纪委国家监委驻国税总局纪检监察组组长张敏：北京

国税总局副局长于春生：山西

国税总局副局长汪康：广东

国税总局副局长孙瑞标：河南

国税总局副局长任荣发：辽宁

国税总局副局长王陆进：天津

总审计师刘丽坚：江苏

一个细节是，副局长于春生、汪康、孙瑞标、任荣发、王陆进出席了有关省市新税务局挂牌仪式。这是王陆进首次以新身份亮相。副局长顾炬并未出席上述仪式。

24年后国税地税再“联姻”

国地税合并这一关键一步，外界解读为“宣告分设了24年的国地税将成为历史”。

先来一起简单回顾下。

1993年之前，省及省以下政府只有一个税务局，负责所有税收和非税收入征收，汇总收入后中央从中抽成。

但是，在当时就有一些地方私下“搞小动作”，截留经济发展成果，导致中央的收入占比不断减少。

怎么办？

1994年，分设国税和地税，国税负责征收中央税收收入，地税则负责征收地方税收收入。

一分就分了24年。

那为什么又要合？

据《第一财经日报》分析，国地税分设后，企业抱怨多头收税的声音愈来愈大，而且国地税执法尺度不一。

另外，营改增也给这场“联姻”奠定了基础——营业税（地方主体税种）改为增值税（央地共享）后，增值税成为第一大主体税种，共享税成为税收主体。

合并后的好处显而易见。

以四川省为例。

原本按原规定需要向原四川省国家税务局、四川省地方税务局分别报送资料的，在国家税务总局四川省税务局挂牌成立后，只需向国家税务总局四川省税务局提供一套资料即可。

按原规定需要在原四川省国家税务局、四川省地方税务局分别办理的事项，只需向国家税务总局四川省税务局申请一次。

联合党委书记和局长分设

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，在正式合并前，已经有不少媒体对此予以报道分析，也提到了不少挑战，其中一个就是人事安排怎么办？双重领导机制到底怎么建立？

就目前的情况来看，在领导层方面，31个省（市、区）和5个计划单列市的领导层不一样，目前31个省（市、区）中至少已经有10地披露了部分领导：

新的税务机构，党委书记和局长是分设的。

就现在披露的情况看，多数省份是由省国税局局长担任“联合党委书记、副局长”，省地税局局长则担任“联合党委副书记、局长”。

但也有例外。

比如国税总局江西省税务局的联合党委书记和局长均由胡立文担任，胡立文是原江西省国税局局长，原江西省地税局局长是张和平，在去年已经到江西省发改委任职了。河北也是“党委书记”“局长”由一人担任，即原河北省国税局局长卢自强，今年2月，该省地税局局长贾红星刚刚被免职。

黑龙江和青海则是由该省地税局局长担任新机构的联合党委书记——

国家税务总局黑龙江省税务局联合党委书记、副局长臧国忠，之前是该省地税局局长；

国家税务总局青海省税务局联合党委书记赵念农，之前也是该省地税局局长。

5个计划单列市领导架构不一样

再来说一下5个计划单列市。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）观察，深圳、大连、宁波、厦门和青岛的新机构也在同日挂牌，但领导架构不一样，“党委书记”和“局长”都由该市国税局局长一肩挑。

而地税局局长呢？国家税务总局大连市税务局的“联合党委副书记、副局长”是该市原地税局局长王安栋。

在1日的改革座谈会上，韩正要求：

要做好干部队伍思想政治工作，引导干部职工从大局出发，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以实际行动拥护改革、支持改革、参与改革。

这便提到了这场改革的另一个大问题，除了领导层外，合并后还会涉及到80多万税务干部的工作和职位，怎么办？

此前，多位税务人士告诉第一财经，目前上面已经明确了不让一个人下岗。

上述媒体称，为化解难题，有部分省份将地税局领导调到其他部门。

“我去地方发现，有些地税部门突击提了一批干部，因为这些干部在合并以后可能享受高一级别的待遇”，上海财经大学教授范子英说。

国家行政学院教授冯俏彬认为，最怕改革脱节造成地方为了筹集收入使劲儿卖地。

“今天顺利挂牌是一个良好的开端，今后还有推进市县局挂牌、社会保险费和非税收入征收职责划转等一系列改革责任等着我们去担；还有税制改革、优化营商环境等一系列改革重任等着我们去扛”，王军在出席国家税务总局北京市税务局挂牌仪式上这样说。

相关新闻

省级国税地税合并

北京国税地税合并 国家税务总局北京市税务局挂牌

国家税务总局上海市税务局挂牌

深圳国税地税合并 国家税务总局深圳市税务局挂牌

国家税务总局青岛市税务局挂牌 归属总局垂直管理

国家税务总局河北省税务局挂牌

国家税务总局江西省税务局挂牌

改革动向

关于国地税改革 税务总局局长透露这些重磅消息

改革国税地税征管体制有何意义 专家这样说

责任编辑：张玉