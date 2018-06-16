5月一线城市房价同比持续下降 二线城市升温

原标题：5月一线城市房价同比持续下降

昨日，国家统计局发布的5月份70个大中城市住宅销售价格变动数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%，二线城市有所上涨，三线城市涨幅继续回落。新京报记者 侯润芳

一线城市新房价格连续4个月同比下降

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，5月份，各地不断加大房地产市场调控力度，全国40多个城市出台了调控政策，防止房价明显过快上涨。据初步测算，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和0.2%，分别连续4个月和3个月下降，降幅比上月分别收窄0.4和0.5个百分点。

此外，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨5.4%和4.4%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点，分别连续4个月和10个月回落。

刘建伟表示，从环比看，一二三线城市的新建商品住宅销售价格均出现上涨。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.3%和0.2%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

丹东房价上涨 当地政府称调控见效

从5月份看70个城市的房价环比新建住宅数据，61个城市的房价环比上涨，2个城市房价持平，只有7个城市环比下调。其中，丹东连续两个月领涨，5月环比上涨5.3%，创出一年以来70城市新建商品住宅环比涨幅新高。

6月15日，辽宁省丹东市政府微信平台“丹东发布”发布称，调控政策出台后，丹东新区商品房日均销售量由5月初的近百套，下降至目前不足20套，商品房销售量有较大幅度回落。丹东市政府还表示，目前，各楼盘日均看房人数不到5月初的十分之一，房地产市场形势已回归正常水平。

从新房和二手房情况看，新建商品住宅中，房价环比下调的城市有福州、无锡、深圳、南京、北京、上海、合肥、杭州等8个城市。二手房中，福州、上海、南京、厦门4个城市下调。

从区域看，东北、中西部地区的房价上涨集中，东部因为调控，相对涨幅平稳。

■ 分析

“抢人大战”助推二线城市升温

5月二线城市房价出现升温。丹东、三亚、成都、海口、青岛、广州、沈阳、大连、呼和浩特、郑州新建商品住宅环比涨幅位居前十位，分别涨5.3%、2.4%、2.1%、2.1%、2.1%、1.8%、1.7%、1.7%、1.6%、1.6%。

“一线城市相对平稳，本次反弹主要集中在二线城市，最主要的特点是，这些城市最近都释放了人才政策和摇号政策。”中原地产首席分析师张大伟表示，密集的调控政策在过去1年多维持了市场逐渐平稳，但最近2个月部分城市的人才政策、摇号政策减弱了调控效果。

交通银行金融研究中心持有类似观点，“从原因看，提前为地区发展储备高学历高技能人才有关；而从结果看，将‘留住人’直接与房地产市场挂钩，这种变相的限购限贷放松均实际拉动了当地楼市成交。”

据中原地产统计，最近一年多来，全国已经有60多个城市发布了多次人才吸引政策，仅在2018年的截止日前，5个月就有超过35个城市发布了40多次人才吸引政策。另据交通银行金融研究中心数据，2017年至今，已有50余座城市和4个省份推出人才引进和安居政策。

■ 延伸

央行：36.5%的居民预期下季房价“上涨”

昨日，央行公布了二季度在全国50个城市对2万户城镇储户的问卷调查。对于下季的房价走势，36.5%的居民预期“上涨”，44.7%的居民预期“基本不变”，8.5%的居民预期“下降”，10.3%的居民“看不准”。关于未来3个月准备增加支出的项目，23%的居民选择购房。

另据央行在3月末公布的一季度调查报告，在房价方面，50.7%的居民认为房价“高，难以接受”，较上季度下降1.3个百分点，45.7%的居民认为目前房价“可以接受”，3.6%的居民认为“令人满意”。未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为13.6%，较上季度回落1.1个百分点。

责任编辑：刘德宾 SN222