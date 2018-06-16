原标题：在美中国留学生江玥被枪杀案宣判 罪犯获刑25年

江玥家人在江玥遇害地点摆放的江玥照片及鲜花等。（图片来源：中新网）

海外网6月16日电据新华网英文网报道，枪杀江玥的罪犯美国女子霍利戴维斯于当地时间6月15日在美国西部亚利桑那州一座法院被判25年有期徒刑。

2016年1月16日，江玥驾驶一辆载有其男友的汽车，在当地一路口处等红灯时，被戴维斯驾驶的汽车从后面撞上。随后32岁的戴维斯下车，近距离向江玥连开数枪，江玥伤重不治死亡。而后，女罪犯戴维斯（Holly Davis）今年2月在受害人家人不知情情况下，与检方达成认罪协议，承认犯有二级谋杀罪。而据侨报网此前报道，美国亚利桑那州马里科帕县高等法院法官格兰维尔（Judge Warren Granville）6月11日上午裁决，江玥家人就撤销江玥命案认罪协议的申诉无效，法官坚持在6月15日根据检辩双方达成的认罪协议宣判，枪杀江玥的罪犯戴维斯今年2月以二级谋杀罪认罪，最高刑期25年。

中国驻洛杉矶总领馆一直高度关注，中领馆向法庭和法官转达了受害人家属的陈情信，呼吁本案裁决公正。中领馆于当地时间6月12日与亚利桑纳侨社代表一起面见本案法官，表达中国政府对广大中国留学生人身安全和公平权益的关注。

责任编辑：张岩