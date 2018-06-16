原标题：端午假期北京天天雷阵雨 今明最高温31℃体感闷热
中国天气网讯 今天（16日）开始进入端午小长假，假期北京多雷阵雨天气，外出别忘带伞，尤其是18日降水相对明显，有全市性的小到中雨，伴有雷电，气温下降，市民尽量避免前往山区、河道附近、地质灾害隐患区域，自驾出行请注意行车安全。
今晨，北京天空阴沉。
根据北京市气象台今晨6时发布的最新预报，今天白天，北京多云间阴，下午山区有雷阵雨，北转南风2、3级，最高气温31℃；夜间多云转阴有分散性雷阵雨或阵雨，南转北风1、2级，最低气温21℃。
假期第二天，北京白天阴天间多云，有分散性雷阵雨，北转南风2、3级，最高气温31℃；夜间阴转雷阵雨，南转北风1、2级，最低气温22℃。
假期第三天有北京将有全市性的降雨过程，为小到中雨，伴有雷电，北转南风2、3级，白天最高气温下降至25℃，夜间最低气温20℃，出行需做好防范并注意交通安全。
小长假里，北京天天都有雷阵雨，市民朋友在进行自驾游、登山游、家庭游等各种出行、旅游活动时，一定要及时关注临近预报，尽量避免前往山区、河道附近、地质灾害隐患区域，自驾出行请注意行车安全。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易战：美若制裁谈判成果全无效
- 【 军事 】 出鞘：我歼20如何借鉴美四代机脉动生...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实
- 【 科技 】 虐杀猫狗QQ群灰色交易:20块买百部视频
- 【 教育 】 2018全国31省市区大学一流专业排行榜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有