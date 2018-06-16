环保督察回头看时间过半 虚假整改频曝光屡遭狠批

原标题：环保督察“回头看”时间过半，地方虚假整改频频曝光屡遭狠批

澎湃新闻记者 刁凡超 发自广西南宁

中央环保督察“回头看”开展工作刚刚过半，河北、河南，内蒙古、宁夏，黑龙江，江苏、江西，广东、广西、云南10个进驻省份均有被督察组狠批的记录。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，绝大部分省份在“回头看”之前已得到了将近两年的整改时间。但督察组的通报记录显示，多地存在“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题，这些问题暴露出这些地方党政负责人对环保工作仍然存在着侥幸心理，希望蒙混过关。

按照“回头看”工作进驻安排，目前各督察组已下沉地市开展督察工作，将针对性核查第一轮督察反馈问题的整改情况及群众来电来信举报问题“立行立改”工作的完成情况。

“虚假整改”等问题，势必难逃督察人员的“金睛火眼”。

“一些地方党政负责人没有真重视，敷衍整改，没有主动举一反三；另一方面我们在（首轮）第一批督察结束后紧接着开展了第二批、第三批和第四批督察，没有紧盯他们的问题整改情况，所以这次‘回头看’问题都就暴露了出来。”一位督察人员向澎湃新闻表示。

6月13日，督察人员往返驱车7小时，赴现场对群众举报案件进行核实并调查取证。 本文图均为 澎湃新闻记者 刁凡超 图

宁夏进驻当日即被通报

6月12日，中央第四环保督察组在江苏南通如皋市发现，对第一轮督察反馈的问题，当地敷衍整改。位于长江岸边的沪江废油净化厂和福林燃料油经营部堆积大量危险废物，部分危险废物随意抛洒、露天堆存，甚至被掩埋地下，地表水、土壤和地下水受到严重污染，并对长江水环境安全带来隐患。

同日，在黑龙江开展督察“回头看”工作的中央第三环保督察组发现，齐齐哈尔报称完成整改的3处问题也存在敷衍整改、应付整改的问题，“整改”后10余万吨污泥仍堆存嫩江行洪区。

中央环保督察“回头看”督察启动以来，因“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”问题突出，已有多地党政一把手被督察组负责人就地谈话。

6月1日，中央第二环保督察组进驻宁夏开展“回头看”工作，进驻动员会结束不到1小时，督察组就接到5个举报电话，其中4个是反映泰瑞制药恶臭问题。

“泰瑞制药的恶臭问题仍然没有整改到位，每天至少有一次恶臭释放严重。”当日，督察组一行来到位于永宁县的泰瑞制药厂发现群众举报属实，此外，督察组发现泰瑞制药还存在环保处理设施运行记录前后矛盾，自备电厂二氧化硫瞬间超标，氮氧化物超标以及粉尘监控不正常等问题。

泰瑞制药问题是督察组2016年督察时重点关注的问题之一。此次“回头看”宁夏，督察组认为，泰瑞制药不仅环境管理粗放，而且涉嫌表面整改。

无独有偶，6月14日，环境部再发通报称，督察组不打招呼、直奔现场，对宁夏石嘴山市平罗县太沙工业园区开展了检查，发现园区宁夏绿源恒活性炭有限责任公司等企业环境问题突出，敷衍整改情况明显。

不留情面，通报迅速，用词狠、准——相比第一轮督察时的集中反馈意见，此次“回头看”针对督察过程中发现的问题，环境部每天发布通报，频频曝光，不留情面。

6月6日，中央第二环境保护督察组就此前群众集中举报宁夏银川泰瑞制药等企业一事约见银川市市长杨玉经、副市长徐庆。

督察组强调，要根据党纪政纪规定，该追责追责，该处理处理。避免“头痛医头，脚痛医脚”，下决心彻底解决问题，不心存侥幸，不等待观望，不留存死角。

6月13日，广西来宾武宣县天华矿业有限公司三里镇沙安金光岭选矿厂及渣库。

广西多地党政负责人被就地约见

广西南部的防城港、钦州、北海地处北部湾经济区的核心地带。

这里坐拥我国南部最大海湾，中华白海豚种群栖息于此，天然的红树林形成独特的湿地景观。

2016年11月份，在首轮督察反馈意见时，中央环保督察组已经指出，广西环保为发展建设让步的情况时有发生，城市建设规划侵占红树林。北部湾在开发建设中未充分考虑战略环评要求，北海、钦州、防城港三市均大量引进钢铁、铁合金等产业，没有落实此类产业布局规划要求。北部湾优良生态环境已经受到威胁。

广西是第一轮中央环保督察首批入驻的省份，按照督察反馈意见的时间，广西有近两年的整改时间。

6月9日，督察组一行从南宁驱车先抵达防城港，沙潭江边的废旧垃圾回收点随意堆放吸引了督察人员的注意，走进一看，几桶属于危险废物的废机油随意堆在路旁，生猪养殖隐秘在江边。

在防城港的海滨区域，大面积养殖池塘一望无际，养虾塘尾水流入近海。

“广西对海鲜养殖废水制定了排放标准，标准落实了没有？北部湾这么好的水质，大面积养殖要控制，否则会影响近海海域水质。”督察组负责人说。

6月10日，澎湃新闻曾报道中央第五环保督察组进驻广西开展督察“回头看”工作第三天发现了广西钦州淘汰落后产能不力，沿311、312省道两侧发现20多家散乱污企业，对第一轮督察反馈的问题存在虚假整改却能层层过关。

针对钦州市的问题，当天，中央第五环保督察组副组长、环境部副部长翟青约见了钦州市委书记王革冰、市长潭丕创。

6月14日，广西来宾一工厂物料废渣露天堆放。 被狠批后展开环保“歼灭战”

被狠批后展开环保“歼灭战”

“这暴露出一些地方党政负责人在针对督察反馈的问题没有真重视，敷衍整改，没有主动的举一反三，另一方面我们在（首轮）第一批督察结束后紧接着开展了第二批、第三批和第四批督察，没有紧盯他们的问题整改情况，所以这次‘回头看’问题都就暴露了出来。”一位督察人员向澎湃新闻表示。

通报后，地方党政负责人纷纷作出批示，现场督办整改，动作可谓迅速。

6月15日，据广西日报报道，钦州市委、市政府对中央环保督察组督察发现的问题和交办件高度重视，现场督办整改工作，集中力量开展“散乱污”企业“歼灭战”。

截至6月13日18时，应拆除的“散乱污”冶炼企业共24家已全部完成拆除，全面完成6月9日中央环保督察组“回头看”在钦州检查指出的“散乱污”冶炼企业整改工作，并逐步恢复厂区生态原状。

钦州又打出“以壮士断腕的决心、攻城拔寨的拼劲，坚决打好生态环境保护污染防治攻坚战”的口号。

然而，正如翟青在钦州突击检查散乱污企业时向钦州市主政领导所说的那样：“如果政府部门的监管不严格，不仅环境遭到了破坏，也给投资者带来了损失。”

此次拆除的24家“散乱污”企业长期盘踞在钦州市311、312省道两侧，据黄尾屯大桥矿品厂工作人员介绍，该企业已生产将近16年，周边企业陆续建立存在的时间也有多年。在近年来国家层面高度重视生态环境保护的背景下，地方政府不仅没有积极引导企业淘汰、转型、升级，也没有对企业的环保达标提出明确要求，致使散乱污企业主没有意识到这些粗放的生产方式给当地环境带来的破坏。

“环保我投钱了，但要达到什么标准我也不清楚。”恒丰冶炼厂的负责人的说法一方面说明企业环保主体责任没落实，另一方面也反映出相关主管部门对企业主的宣教引导不够。

企业污染，政府“买单”

根据《环境保护督察方案（试行）》等文件的设计，中央环保督察的对象，主要是各省级党委和政府及其有关部门；督察结束以后，重大问题要向中央报告，督察结果要向中央组织部移交移送，这些结果作为被督察对象领导班子和领导干部考核评价任免的重要依据。

2018年1月初，随着中央第六环保督察组向西藏自治区党委、政府反馈完督察意见，中央环保督察制度实现了对全国31个省份的全覆盖。

澎湃新闻从环境部获悉，第一轮督察共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元；立案侦查1518件，拘留1527人；约谈党政领导干部18448人。问责18199人，其中，处级以上领导干部875人，科级6386人，其他人员10938人。

如此高规格的环保督察为什么拦不住一些地方不顾环境代价、冲动发展的步伐？

一位厅级官员向澎湃新闻表示，“在有的地方，领导干部考核、任免的指挥棒还是没有发挥好，几位任职期间以牺牲环保换经济发展的干部都提拔了。”

“如果是领导决策失误造成的损失，谁来承担？现在来看，往往是企业污染，政府‘买单’承担后期的修复工作，这笔费用是巨大的，而政府为企业污染买单的钱，往往都是普通纳税人的钱。”上述官员称。

责任编辑：张玉