马英九卸任前断言蔡英文将有三大困境 被指神预言

原标题：马英九卸任前元旦文告“神预言” 蔡当局还不愿面对真相？

马英九（资料照）

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文执政两年多来内忧外患不断，不仅大陆“猛挖”台湾的“邦交国”，2年内“断交”4国；而民进党神主牌“非核家园”政策至今看到的是跳电频繁，供电吃紧。对此，国民党内湖南港区市议员参选人游淑慧表示，前领导人马英九于2016年元旦文告中曾断言蔡英文上任后将面临的三大困境，如今看来“真是神预言”。

据台湾“中时电子报”6月16日报道，游淑慧于脸书（Facebook）上表示，马英九在2016年任内的最后元旦文告，给蔡英文的“三个忠告”，现在看来，马英九真的神预言。在文告中，马英九提及“一旦走回2008年前的“烽火外交”老路，可能陷入“邦交国”频频断交、国际组织不得其门而入的困境”；其次，核能虽然不无争议，但的确是成熟的“低碳基载电力”，台湾若想“用电零成长”，除非“经济零成长”。

游淑慧感叹，马英九不是“神预言”，而是蔡英文当局“愿不愿意务实的面对真相？任何愿意面对真相、事实的决策者，或许都会有同样的判断和预警”。

责任编辑：张玉