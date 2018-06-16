“头腾大战”升级 “今日游戏”要和微信抢生意？

原标题：“头腾大战”涉游戏领域，“今日游戏”要和微信抢生意？

从渠道导流层面来看，游戏厂商早就认可了今日头条的能力。

硝烟已起的“头腾大战”再涉新领域，此前今日头条被指大量推广新华网文章，指责腾讯游戏戕害青少年，然而，今日头条今天也默默在安卓版APP上线了游戏板块“今日游戏”。

游戏一直以来都是腾讯的主要盈利部分。据上个月腾讯的2018年第一季度财报，智能手机游戏收入和个人电脑客户端游戏收入之和占到第一季度总收入的48.6%，而《王者荣耀》等游戏也奠定了腾讯在移动互联网游戏的首先抢滩。

但今日头条真的是第一次对游戏下手吗？其实早在三年前，今日头条已经成为了游戏厂商买量的主要渠道，导流模式早已被游戏厂商认可。

作为流量巨头，另一个不可小觑的平台就是微信。今日头条的入局，是否会直接对标微信的游戏板块和小程序游戏，开始游戏领域的“头腾大战”？

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“今日游戏”入口隐秘

在今日头条APP中，需要通过点击右上角的“我”——进入“我的钱包”，才能发现今日游戏的入口。

打开今日游戏，里面包括新游、热游、分类等板块。目前在今日游戏推荐的游戏里，网易类游戏居多，比如《第五人格》、《荒野行动》、《决战！平安京》等，但腾讯的游戏比如《乱世王者》、《魂斗罗：归来》、《欢乐斗地主》都暂时缺失。

除此之外，还有热门游戏的文章介绍和攻略。自媒体推荐版块并非直接是跳转跳转头条号内容，而是专门的一个新页面。有一篇推荐文章底部，留有今日头条玩家QQ群讯息，显示今日头条也正在招募玩家搭建社区。

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导流能力早被游戏厂商认可

今日头条是第一天涉足游戏？早在今日头条年初的招聘信息中就显示：今日头条商业化部门游戏联运业务是2018年重点的项目之一。此外，今日头条还发布了大量招聘游戏内容运营实习生的工作。

游戏联运意为游戏联合运营，是指网络游戏研发厂商，以合作分成的方式将产品嫁接到其他合作平台之上的运营模式。研发厂商提供游戏客户端、游戏更新包等必要资源，合作平台提供广告位等资源、平台租用权进行合作运营。

其实，从2015年开始，今日头条就成为了游戏买量投放的根据地。“今日头条里买到的量转化率高、质量高，比同期的百度等渠道要好很多。”一位游戏业内人士表示。

今日头条中的广告形式包括小图、大图、组图、视频等。游戏类的广告大多是图片或者视频的形式。

而抖音选择商业化时，游戏厂商也成为了原生视频流的主要投放者。

据TalkingData行业数据研究中心2017年12月的报告，今日头条用户画像男性用户占比57.32%，女性42.68%。百度指数中头条用户年龄集中在26-35岁，占比为53.13%，其男性用户占比高达73%。基本是移动互联网的主力人群，也与游戏目标用户重合度较高。

而在App Growing发布的《2018年1月份游戏广告行业买量分析》中显示，在头部渠道竞争中，1月份有投放的广告主58%有在今日头条上投放，位列第一。单纯从内容方面看，2017年头条游戏类文章阅读量为226亿。

这意味着，其实从渠道导流层面来看，游戏厂商早就认可了今日头条的能力。据悉，不少厂商也早在年初就等着头条在游戏的下一步动作。

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今日游戏和微信抢生意？

“今日游戏就是个流量生意吧，做的其实是游戏内容分发？”不少人也在疑惑。

但或许并没有那么简单。除了今日头条外，占领社交流量巨头的是微信。微信生态近期也在通过游戏进行一系列新试水，包括从年初火爆到现在的小程序游戏。

微信的游戏板块在发现页面，包括新游戏推荐、游戏分类和游戏排行等分类。同时也有好友热玩榜，微信游戏圈和游戏电竞等栏目。

打开微信游戏圈，大部分都是腾讯自己出品的游戏，包含游戏介绍以及大部分游戏推荐的文章和话题。而跳一跳、王者荣耀等腾讯爆款游戏则被摆在了头部位置。

微信的游戏板块着重两部分。一是腾讯自己出品的游戏的导流，二是小程序游戏的下沉入口。单纯对比微信的游戏板块和今日头条的今日游戏，其中差异并不大，都是以导流和推送文章为主。但是，微信有小程序游戏和腾讯自营游戏的根据地，战壕要更深。

在 2017 年还剩最后三天的时候，微信小程序上线了‘小游戏’板块，小游戏是小程序的一个类目，可以即点即玩，无需下载安装，可以和微信内的好友一起玩。小游戏的主要目标就是满足用户社交趣味游戏的需求。

对于微信来说，小游戏的出现进一步激活了线上流量，并把小程序直接推上了风口浪尖。

简单易玩、门槛低，当时就有人判断，游戏市场盘子够大，一定能吸引大量开发者涌入。

2018年4月，阿拉丁小程序统计平台和阿拉丁指数共同发布的行业首份小程序游戏TOP50榜单及研究报告印证了这一预测。

报告显示，休闲游戏占比达到38%，智力游戏和文字游戏占比分别为18%和16%。

在榜单中，“新物种的小程序游戏”数量达到27个，占比超过50%。新物种小程序游戏大部分都是贴近微信社交生态的，利于在朋友间传播分享的小游戏。

游戏一直以来都是腾讯的主要盈利部分。据上个月腾讯的2018年第一季度财报，智能手机游戏收入约达人民币217亿元，个人电脑客户端游戏收入约达人民币141亿元，两者之和占到了第一季度总收入的48.6%。而《王者荣耀》等游戏也奠定了腾讯在移动互联网游戏的首先抢滩。因此也有不少业内人士说腾讯本质是一家“游戏公司”。

头条也是瞄准了游戏这个大盘。有媒体爆料，今年年初，今日头条CEO张一鸣就跟某游戏公司见了面，动了跨入游戏行业的心思。目前今日游戏只是借助流量进行简单导流，但未来是否直接在平台中构建类似小程序游戏等生态，值得继续关注。

新京报记者 张皓月 编辑 魏佳

责任编辑：吴金明