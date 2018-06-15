哪些外航空还没改标“中国台湾”？ 美媒盘点

原标题：哪些外国航空公司还没改标“中国台湾”？美媒：美日韩印越

海外网6月15日电 中国民航局日前致函44家外国航空公司，要求其整改涉港澳台信息。美媒称，大多数航空公司已遵照要求改标“中国台湾”，目前仍未更改台湾标注的只剩下美国、日本、韩国、印度和越南的航空公司。

图为美联航客机资料图。（华尔街日报）

据美国《华尔街日报》6月14日报道，美国三家航空公司还在推托，并将责任归咎于美国政府，称未改涉台信息是遵照美国政府的“指示”。美国联合航空公司发言人当地时间周三（13日）表示，“我们已将该问题交给美国政府，因为这是应由各国政府之间解决的外交问题。”美国达美航空公司发言人表示，正与美国政府就此事保持“密切磋商”。美国航空发言人则拒绝就此事作出评论。

报道称，截至周四（6月14日），尚未改标“中国台湾”的航空公司还有日本的全日空和日本航空、韩国的韩亚航空和大韩航空，以及印度航空和越南航空。而法国航空、英国航空、德国汉莎航空、阿联酋航空、卡塔尔航空、马来西亚航空、菲律宾航空、新加坡航空、泰国航空、土耳其航空和加拿大航空均已在目的地列表中标注“中国台湾”。澳大利亚航空公司（Qantas）首席执行官上周也已表态，澳航将在截止期限前完成整改。

图为日本航空的中日英文订票页面。

不过，海外网查询发现，《华尔街日报》这一说法不甚准确，这几家航空公司的确都没有痛快标注“中国台湾”，不过耍起了不同的花招。首先，全日空和日本航空公司的各语种订票系统存在差别，这两家日本航空公司均只在简体中文网页上标注了“中国台湾”。日本航空公司的日文网页上将中国大陆和港台列在一起，英文网页则是单独标注“台湾”。全日空公司的日文和英文网页则均单列“台湾”，后面没有标注中国。另据台媒6月8日消息，日本航空公司和全日空其实有改标过“中国台湾”，但又在24小时之内改了回去。

图为日航和全日空把“中国台湾”改回“台北”（来源：台媒）

其次，韩亚航空和大韩航空，则是把中日韩各城市机场全部归纳在“东北亚”之下，各语种订票系统保持一致。而今年5月，韩亚航空在之前版本的订票系统中，还是将中日韩分开排列，并将台湾列于“中国大陆及港澳台”之下。韩国航空公司此次改动，似乎是为了规避“中国台湾”这一话题。

图为韩亚航空和大韩航空的订票页面。

图为5月时韩亚航空的订票页面

此外，越南航空的做法与韩国航空公司相同，即把中日韩各城市的机场全部列于“东北亚”之下。不过，在越南航空官网“选择地区和语言”列表中，有标明“中国台湾”。而印度航空官网订票系统中仍然标注“台湾”，没有加注中国。

图为越南航空订票页面

图为越南航空选择区域和语言列表

图为印度航空订票页面

而其他航空公司，以加航为例，官方订票网页上，包括英文、中文和德文在内多语种订票系统，台湾各机场都被加注中国，从字面上看，桃园机场和大陆城市机场标识已没区别。

图为法航将“台湾”改为“中国台湾”（来源：中时电子报）

《华尔街日报》称，上海美国商会会长季瑞达（Kenneth Jarrett）对此表示，“对于在中国有业务的公司来说，可能最终将面临选择：对全球网站进行修改，以反映中国对于领土主权的立场；否则将面临被逐出中国市场，或陷入经营困境。”

此前，中国民航网5月25日通报表示，2018年4月25日，中国民用航空局致函44家外国航空公司，要求这些公司在信函发出之日起30日内纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。截至5月25日，44家外国航空公司中已有18家完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最早为5月28日，最晚为7月25日，中国民用航空局已复函同意。

英国《金融时报》6日曾引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站和地图上对台湾的标注。该人士表示，美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

对此相关问题，中国外交部发言人华春莹6月5日回应表示，世界上只有一个中国，香港、台湾、澳门从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。相关问题不是普通的程序性或技术性问题。中方有关部门通知体现了中国政府在一个中国原则上的一贯、坚定立场，有关要求合理合法，绝不是什么“政治干预”或者“政治压力”。任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。（海外网 姜舒译）

责任编辑：刘德宾 SN222