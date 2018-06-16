原标题：先办后宣，中央督查组对党政一把手动真格

来源：长安街知事

最新一期《求是》杂志发表了一篇署名为中共生态环境部党组的文章。其中提到，地方党委、政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人，对本行政区域的生态环境保护工作及生态环境质量负总责。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，近段时间以来，生态环境部对全国各地发生的污染环境事件频频“下狠手”处理。过程中首先接受问责的，便是各地的“党委、政府主要领导”。

“雷霆出手”的背景，是第一批中央环境保护督察“回头看”：从5月30日开始到6月7日，全国生态环境保护大会召开不到一个月的时间里，督查组就全部进驻到位。

6路人马，10个省份，督察组的目标十分明确：看的就是整改目标是否实现、整改任务是否完成、环保工作机制是否建立，是否还存在“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题。

最先暴露出问题的，是宁夏。两年前的7月12日至8月12日，中央第八环境保护督察组对宁夏开展环境保护督察，并归纳整理出41个问题。

此后，宁夏相继有官员因环保问题被处理。长安街知事（微信ID：Capitalnews）也曾介绍，去年7月，宁夏宁东能源化工基地管委会副主任司继涛（副厅级）落马。2个月后，该基地党工委常务副书记张湧（正厅级）被查。

然而此次“回头看”，督察组在银川召开动员会后几个小时，就接到问题举报23个，其中13个是反映一家在银川的名为泰瑞的制药企业恶臭污染问题。接到举报后，国家环保督察办副主任刘长根等立即到泰瑞制药进行现场检查，发现泰瑞制药不仅环境管理混乱，而且涉嫌虚假整改。

督察组进驻的前五日，接到的举报七成以上来自银川市。于是，6月6日，督察组约见了银川市市长杨玉经、副市长徐庆。而在此之前，宁夏党委书记石泰峰曾批示，要求银川市尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为，要严肃追责，绝不姑息。

在“约见”银川市领导之前，生态环境部还集中“约谈”了重庆市石柱、广西自治区玉林和江西省宜春等3市（县）党委或政府主要负责同志。连续谈话，反映出的是督查组对三地整改不力的不满。

这次“回头看”的另一个问题重灾区就是广西。

6月9日，中央第五环境保护督察组副组长、生态环境部副部长翟青在广西钦州下沉督察时向企业人员宣读环保政策。

在广西钦州，生态环境部副部长翟青率领督查组看到的是小冶炼企业遍地开花，处处点火，屋屋冒烟。但是对于治下发生的事情，钦州市委书记王革冰并不了解，而是听到“谭丕创市长向我汇报”，才感觉“真是触目惊心”。

为此，翟青连夜约见了广西钦州市党政主要负责同志，一把手们也迅速做出了表态。对于这个正在快速崛起的新兴港口城市而言，环境污染显然已经成为城市发展的巨大阻力。

有了“约见”“约谈”，自然少不了对相关责任人的直接“问责”。

进驻云南的第六督察组，先后接到举报称，昭通市昭阳区太平街道办事处黄竹林社区生活垃圾非法用土掩埋。虽然是一个社区的问题，但是督查组组长朱小丹却亲自带队前往调查。

让人没想到的是，社区总支书记耿异在带路过程中欺骗督察人员，不仅带着督察组回避了群众举报的垃圾掩埋地点，更坚决否认存在群众举报中的问题。然而，当事实真相被督察组弄清后，一系列负责人被当场问责。这位耿书记受到了留党察看一年的处分。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，如果将此前的第一轮“全覆盖”督察称之为对地方党委、政府生态环境保护工作的全面体检，那么此次“回头看”则是“看病抓药”后的一次“复查”。虽然各地的专项督察工作各有侧重，但指向依然明确：那就是要见人、见事、见责任。

小伙伴们或许还记得，在此次“回头看”开始前，中央纪委通报曝光了六起生态环境损害责任追究典型问题。随后，河北、山西等地也通报了一批领导干部因污染防治不力被问责的问题。

结合生态环境部近期的一系列“重拳”看来，当下对生态环境损害责任追究的力度越来越大。一些污染防治不力，看似行政业务问题，暴露出的是一些“党委、政府主要领导”作风不严不实，形式主义、官僚主义问题突出，重经济效益、轻环境保护的错误政绩观等问题。

我们常说，动员千遍不如问责一次，这在环境保护领域中同样适用。只有不断通过巡视督查以及问责等手段倒逼主责部门提高思想认识，才能让更多一把手们切实担负起生态文明建设的政治责任。

责任编辑：吴金明