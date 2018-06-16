一架直升飞机在昆明失踪 事发时正执行救援任务

原标题：一架直升飞机在云南昆明失踪
[环球网综合报道]新华社6月16日援引有关部门消息称，一架直升飞机星期六在云南昆明失踪。
据云南省政府消息，这架直升机当时正在执行紧急救援任务。目前尚不清楚其他细节消息。相关搜索正在进行中。
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