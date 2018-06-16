广东司法厅政治部主任谢昌晶任广州美院党委书记

原标题：快讯！广美换党委书记，谢昌晶接任

6月15日上午，广州美术学院召开干部大会，宣布省委关于学校主要领导调整的决定。

省委组织部副部长廉奕，省委教育工委书记、教育厅厅长景李虎参加会议。

经省委批准，谢昌晶调任广州美术学院党委书记；陈潮光由于年龄原因，不再担任广州美术学院党委书记一职。

廉奕代表省委组织部充分肯定了学校所取得的成绩，同时充分肯定了陈潮光为广东高等教育和广州美术学院事业发展所做出的不懈努力和重要贡献。

谢昌晶 资料图

个人简历

谢昌晶，男，汉族，1963年7月生，江西寻乌人；

广东省委党校研究生学历（经济学专业），中国人民大学高级管理人员工商管理硕士；

1983年7月参加工作，1986年12月加入中国共产党；

曾任广东省人事厅调配录用处副处长，广东省援疆工作队领导小组成员、新疆哈密地委组织部副部长，广东省人事厅公务员处副处长，综合计划处处长；

2008年8月任广东省体育局副局长、党组成员；

2014年6月至今任广东省司法厅党委委员、政治部主任。主持政治部和厅直属机关党委工作，分管人事警务处、离退休人员服务处、组织教育处（厅直属机关党委办公室）和厅直属机关纪委办公室。分管广东司法警官职业学院。

来源：南方日报社微信公号“上学了 ”

责任编辑：桂强