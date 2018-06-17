原标题：前几天还在教训内地的香港舆论，这么快就露馅了

2周前，内地女子唐琳玲因为在香港法庭上违规拍照，并在面对法官的询问时多次撒谎狡辩为自己的行为开脱，甚至还编造国企高管的身份，而成为了香港媒体关注的焦点。

最终，她因藐视法庭而被香港法院重罚近20万诉讼费和入狱7天，更成为了不少香港以及内地媒体歌颂香港的法治和教育内地人要学会守法的负面典型。

可就在今天，当被香港法院审判的不是一名内地人，而是一名香港人，而且还是一名参与反社会骚乱的主犯时，之前还在让内地人学会遵守香港法律的香港部分媒体和舆论，却表现出了令人奇怪的“双重标准”。

这名这两天刚刚被香港法院重判入狱7年的香港人，便是2016年春节期间在香港旺角参与了那场严重的反社会骚乱并袭击了警察的主犯梁天琦。

同时，他还是香港的“港独”组织“本土民主前线”的头目之一，在香港社会和舆论中有一定的支持者和“政治造势”的能力。

于是，这也就决定了这一在法律面前本应再直接不过的案子，在香港的审判道路格外地曲折。比如去年一位审理并判决了其他参与了“旺角骚乱”的犯人的香港法官，就遭到了来自港独分子的死亡威胁和网络上的辱骂。

而如今当骚乱主犯梁天琦被宣判入狱7年后，香港的舆论场又再次出现了各种藐视法律的言论。

首先是审理梁天琦案的法官彭宝琴女士。这位女法官在法庭上面对梁天琦一方对于自己参与骚乱和袭警行为给出的“是为了社会进步和改变香港”的理由时，曾铿锵有力地表示“不会接纳以任何政治诉求作为求情因素”，因为这会导致“社会错误认为只要对政府或现状不满就可以诉诸暴力”。

然而，这位捍卫了香港法治尊严的女法官，目前正遭到梁天琦支持者在网络上疯狂的辱骂和恶毒的羞辱。特别是当他们知道彭女士的丈夫是一名因病离世的警察后，居然还侮辱她“克夫”。

其次，此案的陪审团在案件审理过程中也曾遭到匿名者威胁，称要曝光他们的照片。

同时，一些香港持“港独”或“反内地”立场的媒体和“名人”，也在不断给梁天琦的支持者发声的平台，任由他们肆意发表着诸如“法官是当权派的傀儡”、“香港法律是反文明的恶法，不该被遵守”、“梁天琦还是个年轻人，请放过他吧”等不断歪曲案件的审判和直接挑战香港法治社会底线的言论。

甚至连美国政府资助的反华媒体“自由xx电台”、以及臭名昭著的前英国“港督”彭定康等国外反华势力也参与了进来，不仅为参与骚乱和袭警的港独头子鼓噪呐喊，更妄图进一步煽动香港的反内地情绪。

因此，耿直哥认为我们有必要需要提醒一下香港舆论一件事，那就是不久前刚刚因为唐琳玲案而关注到香港法治的众多内地民众，目前也在观望着梁天琦案的审判和香港社会对于这一判决的反应。

毕竟，当时不仅包括耿直哥在内的不少内地媒体人认为唐琳玲案判得好、对内地确实有教育意义；那些今天在舆论场上为梁天琦各种狡辩开脱的香港“反内地”媒体，2周前也在拿着唐案对内地展示着香港法律和法庭的“严格”与“公正”。

其中今天为梁天琦等人叫唤得最欢的“港独媒体”苹果日报，当时还在一篇对内地人和香港“新移民”充满歧视性的报道中宣称“香港有良好的法治，他们却不懂尊重法治精神”。

可今天看来，这些香港媒体和他们带动的香港舆论对于香港法律的认可，似乎仅仅是发生在内地人成为被告被判刑的时候，而当“反内地”的“港独”头目被判刑时，他们却表现出了明显的“双重标准”——试问，这又如何令内地人相信香港社会是真心尊重和向往法治社会的？

而如若将来再有类似唐琳玲之流在香港违法犯案，香港舆论乃至香港社会又能拿什么再教育内地人要守法呢？

法律面前本该人人平等。如果香港真把自己视为是内地在“法治社会”上的榜样，就请从尊重香港法院对于梁天琦案的判决做起。

责任编辑：张建利