美国网友:为啥我去的中国和媒体中的中国不一样？

为何很多外国人来到中国之后，发现中国与他们在媒体上听到的完全不同？

对此，外国网友有很多话要说……

外国网友评论

Chan Roberts， lives in China （2014—present）

Updated Feb 25

2014年，当我第一次来中国的时候，坦白说，其实我也不知道将会发生什么。当时我并没有注意到那些（外国）媒体的言论。它们有自己的一些热点话题，我相信它们会按照自己的方式去选择和编造一些故事。

无论如何，当我来到中国的时候，我并没有更多的期待。我只是住在中国的一个小城市里面，这个小城市的标准是按照中国自己的标准来进行划分的。然而我非常喜欢住在这里。虽然我住的地方是一个小城市，但是他们的公共交通系统和美国国内的公共交通系统一样的现代化。我住在美国纽约的布法罗市，从某种意义上来说，这个城市的道路比我家乡的道路要好得多。

到目前为止，我在中国的餐厅里面还没有见到像美国那样的中式中餐。但是中国的中餐很明显要更好，这取决于你自己的饮食偏好。如果你想旅行的话，火车是非常便宜的。当然，高速铁路的价格可能要贵一些。

Kim Iskyan

Co-Founder & Publisher， Stansberry ChurchouseResearch

Updated Apr 6

很多人从来都没有去过中国，他们中有很多人是西方人，他们通常对中国的印象都非常负面。“鬼城”、僵尸企业、经济增长放缓以及污染问题，有关于中国的负面消息源源不断地传到西方。这些负面新闻往往会掩盖那些中国正在发生的卓越的事情。当你访问并花时间了解中国的真实情况时，你会发现中国在很多方面都在引领世界。我举几个例子：

1、中国正在接过全球化的衣钵

在这个平台，我分享一下我自己新的感悟——中国开始提出自己的主张，并把这种主张作为推动全球化的一个抓手。比如中国的“一带一路”倡议。其目标是在相关国家大规模地建设和发展基础设施项目。该倡议涵盖了亚洲的大部分，包含全球近60个国家，这些国家的生产总值合计占全球GDP的1/3，其人口占到全球人口的60%左右。

2、中国中产人群的崛起

以上所说的并不是中国的全部。2000年的时候，中国城市只有4%的人被认为是中产人群。但是到2022年的时候，中国城市将有5.5亿人口被认为是中产人群。从这个角度来看，中国的中产阶层的人口数量将是美国总人口的1.7倍。

他们将会进行更多的消费。在2015年至2020年期间，中国的消费支出将增长55%。这有点类似于二战之后的美国，二战之后的美国曾经经历过一段长时间的繁荣。因此，我们可以说，这个国家的增长才刚刚开始。

3、中国的技术比你想象的更好

中国正在成为全球技术领域的领导者。世界上很多国家都把中国看成是一个山寨和假冒盛行的地方。但是，中国的研发支出占全球的20%，这个数据仅仅低于美国，美国占全球研发支出的26%。在人工智能领域，中国在全球排行第二，其实力也仅次于美国。中国在人工智能领域的公司的数量和融资金额也仅次于美国。当涉及到一些基本的运算能力的时候。中国依然是全球的领导者。自2013年中期，到2018年中期，中国一直都有着世界上最快的超级计算机。

Walter Xu， lives in China

Answered Apr 18， 2017

如果你去过美国和中国，你就会发现中国在西方的形象是多么的糟糕。西方媒体对于中国是非常不公平的。中国是美国的一个竞争对手，是美国的一个麻烦。

无论是CNN还是BBC，又或者是其它任何的“自由媒体”，他们一直都在反复地告诉你，作为一个国家的话，中国是多么的可怕。中国的人民没有受过教育，中国的建筑，基础设施和GDP都是假的。这些本身对你并没有什么帮助。

慢慢的，你会开始习惯于这种偏见。而这种偏见，扭曲了所有关于中国的积极的事情。中国人的热情被扭曲为服从。中国的文化变成了一种奇怪的符号，比如中国人为什么要喝草药，难道草药不是有毒的吗？他们没有注意到新中国其实建国的时间很短，美国在那个阶段也曾经犯过非常多的错误。中国是一个有13亿人口的国家。在不久之前，中国刚刚使1亿人摆脱了贫困。他们不会告诉你这个国家从1840年至1945年所遭受的贫困。好吧，他们当然不会说。因为他们可能就是行凶者。他们没有注意到中国经历过一段漫长而曲折的旅程。他们没有注意到这个过程当中所经历的痛苦。一切的前进都是要付出代价的。

蒂尔曼·怀特·拉斯曼曾经写到道，当他第一次告诉家人他要来中国的时候。他的家人警告他要小心。西方媒体一直不断地告诉西方人民——中国不是一个自由的国家。这使得很多西方大多数人无法得到有关于中国的第一手的资料。他们假设他们的媒体告诉他们的事情全部都是真实的。他们认为自己能够自动识别出所有与他们不一致的人，他们上网，他们宁愿在那里大喊大叫，也不会尝试通过做研究来寻求真相。

William Gary， works at Government

Answered Apr 30， 2017

我认为这可能与人们比较喜欢看一些消极的信息有关。有没有关于美国的一些负面消息？当然有。在中国是不是不能够随便喝水？大多数地方确实如此。中国有些地方是不是确实有一些污染？对于大多数地方而言，确实如此。当然，还有很多其他的一些消极的信息。但是中国人民正在努力来解决这些问题。吸烟的人越来越少了。在大城市，吐痰的人也越来越少了。

我每年都会去中国旅游，我非常喜欢中国。我发现中国人非常乐于助人。或者至少你会被平等对待。在中国呆的时间越长，你会发现消极的那一面越少，你所能够感受到的积极的那一面会更多。要想真正了解一个东西，必须要亲自去尝试。中国有非常漫长的历史，这为中国的统一奠定了坚实的根基。如果你去中国的话，你能够非常深切地感受到这一点。

Stewart Campbell， lived in China

Answered Apr 30， 2017

公平地说，在英国，澳大利亚和新西兰的媒体当中，中国的形象并不算太坏，并不算很偏颇。大家都知道中国非常先进，非常现代化。但是在美国，情况可能会有一点儿不同。然而实话实说，在过去的一段相当长的时间里，中国确实没有那么现代。直到今天，很多人依然相信中国是以前那个样子。然而事实上，亚洲是世界上新的发展标杆。我在澳大利亚、新西兰、苏格兰和中国都住过。我和我的中国妻子已经结婚有六年了。

大约在十年之前，我来到了中国。在那之前，我认为中国是相当落后的，而且一定会很脏。事实上，在那个时期，我住在广东省的佛山市，确实也没有比我想象的好多少，空气的能见度大概是半公里。我记得在我住的地方附近有一座桥，那个桥距离我住的地方还不到1公里，但是我只能看到一半儿的路。后来我从广州去北京，一路上看到了很多污染。小型摩托车、自行车、三轮车到处都是。当时中国还没有太多的汽车，而且他们开车非常任性。那个时候，中国还有很多非常小的一些店铺，有修理洗衣机、自行车等等。

但是在那以后，我每年都要回到中国。每年我都能看到中国的改善和进步。现在，中国的污染减轻了非常多。我可以看到很远的距离。现在路上几乎没有摩托车。道路上的汽车也都是很优质的汽车，而且非常新。整个中国的道路现在也非常繁忙。当然，在道路规则的遵守上面还有很大的提升空间。可是已经比以前好了，有几百万倍了。中国有很多商店和购物中心，这些已经比我在英国，新西兰或者是澳大利亚的任何地方看到的都要更好了。我并不了解美国的全部，我所了解的主要是美国西部的一些州，落基山脉以西的那些地方。在那里有商店，购物中心，建筑，住宅和铁路。我不知道美国人是否已经意识到他们在某些现代化的方面，与中国比起来有多么的落后。

在中国，现在我可以非常安静地旅行。列车每小时可以达到300公里。我所看到的人们穿着得体，非常现代化，而且也很有礼貌。街道现在也非常干净。我在中国感觉到非常安全，这方面美国真的是比不上中国。最近我和我的一位朋友聊天，我告诉她我又要去中国了，我告诉她，中国有多么棒。我滔滔不绝地讲了很多。她看着我说，她以为中国的城市污染非常严重；她以为中国还有很多农民在稻田里面劳作；中国非常贫穷。我只能微笑以对了。我所说的都是真的，这真是有点悲哀。

责任编辑：张建利