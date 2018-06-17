原标题：中国为何不惧与美国打“贸易战”？外媒这样说——

参考消息网6月17日报道 外媒刊登文章称，中国并不惧怕与美国开打因美国主动挑起的“贸易战”，中国有能力承受所有后果，而美国将彻底被世界孤立。

英国《金融时报》网站6月15日刊登文章称，中国领导人在与美国总统特朗普会晤时曾告诉对方：“有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。”一年之后，中国准备在一场该国并不想打的“贸易战”中与其主要地缘政治对手较量。

文章称，尽管这意味着挫折，因为双方为避免摊牌经过了六个月的正式和非正式贸易谈判，但中国官员和分析人士相信，中方比特朗普能更好地承受即将到来的风暴。

文章称，上个月，在英国牛津大学的一次演讲中，英国驻华大使吴百纳提到了中方对中美贸易战的看法。她说，中方认为各方都会受到损失，但中方有手段、中国有韧劲，能比美国更好地承受“贸易战”。

文章称，北京的高级官员在私人对话中说，特朗普政府上个月末“对中国失信”，因为这位美国总统否认美国财政部长姆努钦早些时候提出的“贸易战”已被“搁置”的说法。

文章指出，特朗普最近在七国集团会议期间与美国最亲密的盟友在贸易问题上发生争吵，这进一步坚定了中国政府认为特朗普总统不可信的看法。

中国社科院美国问题专家吕祥说，如果特朗普落实关税清单，美国就将变成“不可预知的”国家。中国、欧洲和其他主要贸易国家将会抱团，使美国被彻底孤立、世界贸易重组。

吕祥说，贸易摩擦带来经济动荡，中国有能力根据经济动荡进行调整。如果工厂破产、工人下岗，政府将有应对计划。

此外，美国外交学者网站6月16日刊登题为《不是战争而是贸易战》的文章称，美国到底如何看待这场“贸易战”？这场“战争”的目的是使中美贸易更加公平，还是只为惩罚中国？

文章表示，首先，就国际贸易行为而言，美国的理由并不过硬。比如，中国的技术转让政策完全符合国际贸易法，很多国家都这么做。补贴国内公司也是中国的权利。此外，大家几乎都认同，外国技术对中国经济的重要性已经减弱；大家几乎都认同，中国的知识产权实践有所改进。按照几乎每一种标准，在知识产权的各个领域，中国的知识产权保护都已经更为普遍深入。

文章指出，特朗普政府很可能已经认定，自己更希望搞垮中国经济而非确保贸易公平。特朗普发起的“贸易战”将伤害到美国，但他似乎希望中国受损更大。这种看法基于两条信念：美国从本质上说是创新经济；中国从本质上说是非创新经济。这两条很可能无一正确。

资料图：美国总统特朗普

责任编辑：张建利