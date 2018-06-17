那些“喝茶看报”的基层公务员 如今过得怎么样？

原标题：那些喝茶看报的基层公务员，如今过得怎么样？

中新经纬客户端6月17日电（张哲） 近日，一则社会新闻引发了广大网友的关注。

38岁的安徽黄山歙县王村镇副镇长洪升，因为上班时间接单网约车被查，其作为“滴滴”司机赚外快的行为，被意外曝光。这位副镇长不为人知的生活图景也一并进入公众视野：月薪三千、来自农村、离异、养老育子、贷款看病、背负房贷……

此事的曝光在引发网友热议的同时，也折射了中国基层公务员的生活现状。

如今的基层公务员，真的是人们口中“喝茶水、看报纸”的闲人吗？他们的日常工作中，又有哪些难言之苦？

“比繁重的工作量更让人寒心的，是不被理解”

近日，湖南省一名公务员公开反映5月份工资未发放后，当地财政局回应称延发工资是因为经济萎缩、财政困难。据相关媒体报道，当地已经于6月8日将工资全部发放到位。但这次工资延发的曝出，却引来了网友的热议。

▲网友评论

“裁员、降薪、闲人”等评论映入眼帘，徐婷默默点了返回，面无表情的挤出一句，“看了让人寒心”。

徐婷是山东省税务局的一名普通科员，2017年考入当地国税局，如今已经工作快满一年。一年来，她的工作场所在纳税大厅和办公室之间来回变换，培训、借调不断，用两个字来总结便是“奔波”。面对积压如山的工作量和呼来挥去的外出通知，徐婷几乎没有时间来感受疲惫。

“我从来不想抱怨自己有多么忙碌，但看到公务员被贴上‘闲人’的标签时，有一种深深的无力感，甚至失去了工作的动力。“徐婷在接受中新经纬采访时说，“今天上午刚接到通知，近200户企业需要修改税种行业，眼睛一整天都没有离开电脑。像这种工作量大、时间紧迫的任务，基本都是基层的年轻公务员在做。强行被‘喝茶水看报纸’，我们也很无奈。”

“尤其是在纳税大厅，一些纳税人的态度十分强硬，动不动就说‘我们花钱养着你，你就是为我们服务的，必须给我们办业务！’”她叹气道。

徐婷的烦恼并非个例，北京市税务局的王磊也向中新经纬坦言，平常工作量繁重其实不算什么，他真正在意的是得不到人们的理解，反而莫名受指责。

“有些纳税人的行为真的可以用‘无理取闹’来形容。”王磊告诉中新经纬，“不带齐资料非要办业务的、心情不好在前台撒泼的、动不动就喊着要投诉你的、自己犯错还不承认的……各种奇葩都有。”

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在上海海关就职的项云则向中新经纬表示，曾经有位同事在执行公务的过程中被“打断了手”。

“我们海关的旅检部门是直接和老百姓打交道的，经常发生纠纷。比如从国外带回来的进口燕窝或者海参，这种生鲜货物按照中国法规是严禁入境的，我们必须要扣留，并依法进行拍卖或销毁。但有些大爷大妈不理解，他会觉得我们故意把他的好东西扣下私吞了。”项云说，“这时候，我们一般会打开执法记录仪和他们交流。但有些人不会耐心的听你普法，会说各种脏话，甚至动手打人，在一次执法过程中我们有位同事的手都被打断了。”

“对于我们这些年轻人来说，喝茶看报纸是完全不存在的，忙起来能有时间喝口水就不错了。这些说法都是老皇历了，当然也有个别作风不正的干部，但代表不了这个群体。时代在发展，大家对公务员的看法为何就不能与时俱进？！”王磊说。

“工资达不到平均水平，跳槽意向很普遍”

谈到“公务员之苦”，除了无辜被贴“闲人”标签，最扎心的或许就是连各地平均水平都达不到的低工资了。

王磊半开玩笑地告诉中新经纬，“我的工资连北京市平均水平都达不到，可以说是无颜面对江东父老了。”

王磊称，他入职以来涨过2-3次工资，每次大约涨三到五百，但由于工资基数低，即使涨了也是少得可怜。“北京这么高的房价，我一年工资买一平米，等我买得起房子的时候都八十了。”他说。

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谈到是否有过跳槽意向时，王磊坦言，跳槽的想法在年轻公务员群体中是比较普遍的。“北京房价平均六万，而房补还跟十年前一样是800元，生活成本、购房压力太赤裸。面对这些压力，在我们年轻人还有能力去外闯荡寻找高薪酬工作的条件下，如果现状得不到改变，为什么不跳槽呢？”

徐婷则称，当地公务员不仅工资低，连出差报销都成了难题。

“在公务员群体中，我们年轻基层差不多是出差、借调、‘帮忙’的主力。我们分局除了我基本都是60后，所以外出人选每次都是我。奔波劳碌大半个月，回到局里就遭遇报销难，很让人心累。”她说，“被人看作‘闲人’，工资低、报销难，面对精神和物质的双重打击，也是非常考验我们的抗压能力了。”

缺乏竞争和激励，“铁饭碗”变“死工资”

除了工资低，激励制度的缺环也加剧了基层公务员对其现状的不满。多劳少劳并无区别，人们眼中闪光的“铁饭碗”，却异化成了遏制公务员创造力的“死工资”。

宋佳是某三线城市税务局的科员，每月工资和车补加起来不到4000元，这份工作在她眼中唯一的评价就是“活干不完，钱不够花”。但最让她绝望的是，由于缺乏激励机制，再加上考评不实，身边的同事都是“酱油心态”。慢慢地，自己也失去了工作的热情，往往是看看别人投入几分，自己就跟着投入几分。

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宋佳告诉中新经纬，“我们从来没有绩效奖金，前段时间好像总局有绩效考评的意向，我们也接到通知要求每月做绩效统计。但这份统计并没什么实效，没有设计对应的奖金，考评指标和我们的日常工作也不对口，每次统计都云里雾里的，感觉像在敷衍任务。后来国地税合并，大家都忙了起来，绩效统计也就搁置了。”

“最让人失望的就是每年的考评了，‘优秀’永远不会评给工作表现最好的人，因为大家都是看心情打分。比如说，如果你的工作涉及到多个部门，需要和同事打交道、收材料，可能引发矛盾的话，基本就不会被评优秀了。”她说，“所以每当遇到这类吃力不讨好的工作，大家往往会相互推诿。当一个组织内，没有激励机制，大家的心态都是‘事不关己高高挂起’的时候，我又何来的工作动力呢？”

宋佳称，她更期望充满竞争和活力的生活，但此刻的她无力改变现状，又不甘心随波逐流，时常陷入一种莫名的焦虑中。

从采访中中新经纬发现，作为普通“工薪阶层”中的一员，基层公务员也会为“钱袋子”发愁；面对日常工作中公众的不理解和不配合，他们会有无力感和无助感；而在低薪酬且缺乏竞争和激励的工作环境下，他们也会感到“前路迷茫”。所以，公众和基层公务员之间，彼此还是应该多一些理解和尊重。

（应受访者要求，文中的徐婷、王磊、项云、宋佳皆为化名。）

责任编辑：张建利