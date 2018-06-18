国业3.35亿收购全球顶级重工企业 这投资意义深远

原标题：[揭秘]中国企业3.35亿收购全球顶级重工企业，这笔投资意义深远…

一条母亲河，养育着两岸近四千万人口

三十余万平方公里，被誉为欧洲最宽广的平原

温带阔叶林气候，四季气候温和

琥珀与丝绸在欧洲的交汇点——这，就是波兰

央视财经《经济半小时》重磅巨制——《一带一路投资指南》，为你揭秘波兰的投资密码。

波兰“琥珀之路”绵延四千年，如今重塑东方财富之旅

华沙，波兰首都，波兰第一大城市。这是一个在苦难中崛起的国度，始建于1679年的圣十字教堂，至今仍安放着伟大钢琴诗人肖邦的心脏。而这座早于它三百年，公元13世纪修建的华沙古城，至今仍随处响彻着美妙的音乐声。

这座曾在二战期间被纳粹空投下第一枚炸弹的城市，在经历了几乎从地平线上消失的惨痛记忆后，今天已浴火重生。

在古老的丝绸之路上，华沙是世界上绿化水平最好的城市之一。华沙城共有绿地面积1.26万公顷，约占城市总面积的27%，人均占有77.7平方米的绿化，遥居世界各大城市之首。

维斯瓦河，也叫维斯杜拉河，发源于波兰南部的贝兹基德山脉，流域面积占波兰国土面积的1/3以上，被誉为波兰的母亲河，全长1047公里，在波兰最为重要的海港城市格但斯克汇入波罗的海。格但斯克被誉为世界琥珀之都。

54岁的马尔尤士先生在这里生活了一辈子，从小他就知道家门口有一条“琥珀之路”。这条公元两千年前就开拓出来的贸易与文化交流渠道，以琥珀这种名贵的装饰物为载体，由欧洲北海及波罗的海地区一直到达地中海、古波斯、古印度，最后，去往遥远的东方，终点站位于大多数人都只在传说中耳闻过的——古代中国。

成年后，马尔尤士先生沿着这条琥珀之路去往中国很多次。作为国际琥珀协会的前主席和创始人之一，他与琥珀的关系既是情感也是事业。

前国际琥珀协会主席 马尔尤士·格林文斯基：每次到中国都能够学到很多东西，每次到中国都带着好奇心和尊重的心态，可以看到中国是一个有着伟大文化传统的大国。

2012年，波兰政府发起GoChina计划，越来越多像马尔尤士先生一样对中国充满好奇与热情的人踏上了去东方的财富之旅。

中国企业3.35亿元收购全球顶级重工企业 成波兰最佳雇主

2012年，来自中国广西的中国制造业500强企业——柳工集团成功地收购了波兰乃至东欧最大的工程机械制造商HSW公司，这是一次经历两年谈判方才艰难达成的收购。

广西柳工集团董事长 曾光安：这个谈判应该说非常紧张激烈，也很精彩。

斯塔洛瓦沃拉市距离首都华沙约260公里，这是一座只有近七万居民，却有近五万人在HSW公司上班的小城。1937年，波兰人民为保家卫国，在此地建立了钢厂及军工厂，这也是HSW公司的前身。

斯塔洛瓦沃拉市长 鲁丘士·纳德贝雷日内：柳工在当地的投资，可以为中国和国外的其它投资者提供良好的战略典范，我们也看到柳工是一个经得起考验的坚强企业，它的发展不仅是为企业本身带来深远的意义，同时也为当地的社会带来一些重要的利益，同时也为其他投资者趟出一条可以借鉴的道路。

尽管有60年创业历史的柳工被誉为中国工程机械行业的排头兵，但2010年，当曾光安得知波兰这家企业允许被收购时，他的第一反应是：这是对柳工的全球布局极其重要的机会。

HSW公司作为一家老牌波兰国有企业，它是在波兰具有80年历史的中央工业区框架之内发展起来的。波兰人对它抱有深厚的感情。当出售的决定不得已做出时，波兰人迫切希望找到一家有实力负责任的投资者。

500马力以上的推土机量产，全球只有三四家制造商能够做到，波兰HSW公司便是其中之一。然而在谈判进行一年后，波兰公司的工会代表们开始对柳工的收购方案提出质疑，并要求柳工答应工会提出的五个条件。

广西柳工集团董事长 曾光安：如果按这五个条件去做事情，那这个企业就无法进行整合，也无法发展。

谈判搁浅半年后，随着双方对彼此的评估小心推进，柳工一方逐渐感受到了波兰政府对这家老牌国企的重视，随后柳工向HSW公司的工会代表们发出了诚意的邀请，到广西、上海周边的一些工厂进行参观，看中国的工会是如何维护员工利益的。

广西柳工集团董事长 曾光安：在柳州，我们安排了晚上去参观我们工厂，热火朝天，晚上这个职工，他的干劲激情四射，这种对于波兰的工会来说，他们觉得不可思议。

柳工波兰公司人力总监 米克斯·法拉瓦劳克：柳州给我留下非常深刻的印象，柳工的工厂也建设得特别好，各项工作组织得特别完善。

加深了彼此的了解后，谈判重启。柳工在向波兰一方表明了收购后会如何保护当地员工的一系列措施，而波兰一方在看到中国欣欣向荣的巨大市场及柳工在中国各地工厂热火朝天的场景后，谈判进行得异常顺利。

2012年1月，在历经两年的艰难谈判后，中国机械设备制造商广西柳工终于以3.35亿人民币成功收购了波兰HSW公司工程机械业务单元，随后一举改变了后者连年亏损濒临破产的状况。2014年和2015年，柳工连续获得波兰年度最佳雇主奖。

广西柳工集团董事长 曾光安：不管是海上丝绸之路还是陆上丝绸之路，我们整个的战略规划还是非常清晰的，这些年应该说发展得非常好。

波兰顶级果汁厂正全力以赴争取中国市场

波兰一词源于斯拉夫语，意思是居住在平原上的人。波兰三十余万平方公里的国土，平均海拔173米，整个国家地处在欧洲平原中部，气候温和，农业十分发达。

很多人并不知道，波兰是世界上最大的苹果出口国，有着悠久的苹果种植传统。其栽植的历史最早可以追溯到1000多年以前，甚至比公元966年波兰形成统一国家的时间还要早。

勒克鲁科夫斯基先生，他从1979年便开始经营一家果汁工厂，至今已快四十年。作为波兰排名前五的果汁生产商， 勒克鲁科夫斯基先生的果汁产品目前主打欧盟市场。

波兰果汁厂厂长 勒克鲁科夫斯基：所有果汁都是欧洲最高质量标准，世界级的技术。

然而，最近五年来，勒克鲁科夫斯基先生开始越来越多去东方旅行，他希望能竭尽全力把自己的产品销往中国市场。近两年来，他们开始逐步提升工厂生产设备，更换完成的全自动生产线将迎来更大产量的果汁产品，勒克鲁科夫斯基先生热切希望中国的投资者们能对他的果汁生产业务产生兴趣。对于东方资本的渴望，对于一带一路倡议的期盼是这位波兰企业家眼下最关心的事情。

波兰果汁厂厂长 勒克鲁科夫斯基：如果中国的货架上摆满了我们的产品，那将是我们很大的荣幸。如果我们的产品被中国这么大的市场所接受，就说明这产品是非常健康有益的。

中国驻波兰使馆商务参赞 刘丽娟：波兰这个国家是机遇和挑战并存的，所以，我们热烈欢迎我们的企业开拓波兰市场，我们希望我们的企业走出来，走出来一个，成功一个。

责任编辑：张岩