原标题：中国5G产业将全面启动：为2020年规模商用提供支撑

记者日前从中国信息通信研究院、中国移动、大唐电信集团联合召开的国家工程实验室会议上了解到：随着完整版5G标准正式出台，我国5G产业将全面启动，测试、研发和试验也将全方位展开，进而为2020年5G的规模商用提供支撑。

5G独立组网第一个标准版本发布，标志着5G技术标准的确立和产业化进程的加速。未来，三个国家工程实验室将依托积累的自主核心技术，促进5G演进技术标准及测试规范制定、设备研发及自主创新产业链建设，推广网络部署运营、物联网和车联网等行业应用，为推动我国无线移动通信技术与产业的进步、建设网络强国、带动国民经济的转型升级作出重要贡献。

责任编辑：刘光博