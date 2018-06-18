新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国5G产业将全面启动:为2020年规模商用提供支撑

中国5G产业将全面启动:为2020年规模商用提供支撑
2018年06月18日 08:03 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国5G产业将全面启动：为2020年规模商用提供支撑

　　记者日前从中国信息通信研究院、中国移动、大唐电信集团联合召开的国家工程实验室会议上了解到：随着完整版5G标准正式出台，我国5G产业将全面启动，测试、研发和试验也将全方位展开，进而为2020年5G的规模商用提供支撑。

　　5G独立组网第一个标准版本发布，标志着5G技术标准的确立和产业化进程的加速。未来，三个国家工程实验室将依托积累的自主核心技术，促进5G演进技术标准及测试规范制定、设备研发及自主创新产业链建设，推广网络部署运营、物联网和车联网等行业应用，为推动我国无线移动通信技术与产业的进步、建设网络强国、带动国民经济的转型升级作出重要贡献。

责任编辑：刘光博

5G产业技术标准
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区