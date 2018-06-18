台湾人对大陆好感首超反感 台媒：历史性转变

原标题：台民调：台湾人对大陆好感首超反感 台媒：“历史性的转变”

参考消息网6月18日报道 台媒称，台湾民意基金会17日公布民调显示，台湾成年人中，有44%对大陆有反感，但有49%的人基本上有好感，与去年相比，好感度增加4.4个百分点，反感度降低3.5个百分点，对大陆有好感的人首度多于反感的人，基金会董事长游盈隆认为，这是一个历史性的转变。

据台湾中时电子报6月17日报道，民调结果显示，在对大陆的好感度方面：8%非常好，40.8%还算好，23.9%不怎么好，20%非常不好，2.5%没什么特别感觉，4.9%不知道。

游盈隆表示，2018年台湾人对大陆印象与感觉出现戏剧性转变，对大陆有好感的人竟然超过反感的人，“这是一个前所未见的现象，一个历史性的转变”，特别是在25至54岁青壮年族群、大学及以上教育程度的民众中都有过半数的人基本上对大陆有好感，这真的是一个非同寻常的演变。

他说，这种演变究竟是一种“大国崛起效应”？还是台湾持续相对弱化的后遗症？是一时的、短期的现象？还是一个进行中的长期现象？对未来两岸关系的走向会发生什么样的影响？这一连串的问题，值得政府与社会严肃思考与面对。

据台湾“中央社”6月17日报道，台湾民意基金会董事长游盈隆认为，台湾人首度对大陆的好感人数多于反感，原因错综复杂。或是中国大陆对外文宣采取比较软性的文化包装，再加上台湾地区近几年相对弱化，经济迟滞发展，让台湾人很焦虑台湾如何走下去、台湾如何壮大。

台师大台语系教授庄佳颖则认为，目前台湾年轻世代、家庭主妇看大量中国大陆历史剧、看中国好声音、买淘宝，这会影响到对大陆好感度；台湾从过去哈日、韩流文化，会慢慢走到中国大陆流行文化牵动东亚社会的时代，“大陆效应慢慢崛起”。

世新大学教授彭怀恩则认为，这牵涉到两岸政治、经济力量的消长，今年他学生毕业去大陆的比例，相较从前多了许多。

资料图：2010年6月19日，游客在台北西门町与大陆动画片主角“喜羊羊”、“灰太狼”的大型人偶一起合影。新华社

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