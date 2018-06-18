国土局长看房时被高空坠物砸倒身亡 另有3人受伤

原标题：国土局局长看房时被高空坠物砸倒身亡 另有3人受伤

6月16日下午四点多，在江门市蓬江区那边，星汇名庭四期的建筑工地突发状况，原本上吊的施工材料突然掉落，当时楼下还有人在看楼！

据附近街坊介绍，死者为国土局局长。记者拨打电话向江门市委宣传部求证，对方证实了出事者为国土局局长。

视频内，只见施工材料已经散落一地，在散落的材料旁，有伤者躺卧在地上。这一幕，就发生在16日下午四点多，江门市蓬江区星汇名庭四期的建筑工地前。

事发后第二天记者赶到现场的时候，事发工地已经被挡板完全围蔽起来。公安刚在现场调查完准备离开。

据了解 当时正是有几人经过这个位置时，被上吊中的施工材料砸中 继而被砸伤，而现场一旁的疑似扶梯上得塑料布，也被砸出了一个大洞

据知情街坊透露，被掉落的施工材料砸中的，分别是售楼人员和看房客。当时四人正在售楼部前往样板房的途中，没想到突发意外发生。事发后，四名伤者被立即送往医院救治。

由于售楼中心现场围蔽，记者无法进一步向涉事单位进行了解。据了解，其中一名伤者手腕受伤，目前正在江门市五邑中医院接受治疗。

有附近街坊跟我们说，星汇名庭四期开放给市民看楼已经有几个月时间了，与此同时，楼盘也同步在进行施工。那这次施工材料怎么会突然坠落的呢？街坊说是吊的货物绳子断了，导致货物跌落

6月16日晚上，江门市蓬江区政府发布通告称，当时林某夫妇、温某随楼盘销售人员王某共4人前去看房，从售楼部到样板房途中遭遇事故。随后，四人被立即被送往医院，林某经抢救无效死亡。目前，另外三名伤者暂无生命危险。经初步调查，该项目施工单位为广东省第二建筑工程有限公司。事故发生后，住建部门已责令事故工地及涉事企业其他工地全面停工，17日，江门全市也因此开始开展在建工地安全检查和整治行动。

来源：荔枝网

责任编辑：刘光博