新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

红通人员王颀投案 涉嫌职务侵占罪于2013年外逃

红通人员王颀投案 涉嫌职务侵占罪于2013年外逃
2018年06月18日 19:03 中央纪委国家监委
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：江苏红通人员王颀投案

　　2018年6月17日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经中央有关部门和江苏、江西省纪委监委扎实工作，涉嫌职务犯罪的红通人员王颀被迫投案。这是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》后，首名投案的外逃人员。

　　王颀，男，1974年出生，华润微电子有限公司原法务部总监，涉嫌职务侵占罪，于2013年2月外逃新加坡。国际刑警组织红色通报号码为：A-5422/8-2013。

　　中央追逃办负责人表示，王颀归案，再次充分表明以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心。外逃腐败分子只有彻底放弃幻想，早日投案自首才是唯一出路。

责任编辑：张义凌

王颀外逃报料
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区