红通人员王颀投案 涉嫌职务侵占罪于2013年外逃

原标题：江苏红通人员王颀投案
2018年6月17日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经中央有关部门和江苏、江西省纪委监委扎实工作，涉嫌职务犯罪的红通人员王颀被迫投案。这是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》后，首名投案的外逃人员。
王颀，男，1974年出生，华润微电子有限公司原法务部总监，涉嫌职务侵占罪，于2013年2月外逃新加坡。国际刑警组织红色通报号码为：A-5422/8-2013。
中央追逃办负责人表示，王颀归案，再次充分表明以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心。外逃腐败分子只有彻底放弃幻想，早日投案自首才是唯一出路。
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