撒网仅仅十二天 红通人员王颀外逃5年后被迫投案

原标题：撒网仅仅十二天，追逃追赃收获新战果！

6月18日傍晚，中央纪委国家监委网站发布消息，涉嫌职务侵占罪的红通人员王颀被迫投案。这是今年3月监察法通过后，国际追逃追赃工作取得的新战果，距6月6日发布包括王颀在内的50名外逃人员有关线索的公告仅12天，再次表明了以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心。

在追逃追赃高压态势下，外逃腐败分子已经无处藏身。党的十八大以来，党中央把追逃追赃工作提升到前所未有的新高度，开辟了全面从严治党和反腐败斗争的新战场。从集中公布“百名红通”人员名单，连续四年开展天网行动，到披露已追回“百名红通”到案人员后续情况，再到连续两年发布外逃人员有关线索……追逃追赃撒下“天罗地网”，震慑效应持续加码、战术打法日益成熟，外逃腐败分子已逃无可逃，或主动回国投案自首，或被缉拿、遣返，不过都是时间早晚的问题。

细读王颀归案的消息，“被迫”二字折射出公开曝光已经成为挤压外逃人员生存空间的利器。2017年4月，中央追逃办首次公布22名外逃人员有关线索三个月后，即有“百名红通”人员任标回国投案，此后徐雪伟、刘常凯、黄红、贺俭、李文革等5人陆续自首。2018年6月，中央追逃办再次公布部分外逃人员有关线索，数量更大、信息更多、位置更准，对外逃人员来说无疑又是一次沉重的打击。相比之下，此次发布公告后首名投案的外逃人员归案时间更短，充分说明公开曝光对外逃人员形成了强大心理攻势，使其陷入四面楚歌、人人喊打的境地。

作为职务犯罪嫌疑人，王颀归案也是纪委监委扛起追逃追赃主办责任的生动体现。监察体制改革后，纪检监察机关成为追逃追赃案件的主办部门。监察法对反腐败国际合作作出专章规定，明确了监察机关追逃追赃的职责。王颀归案成功，就是中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调，中央有关部门和江苏、江西省纪委监委严格执行监察法扎实工作的成果，监察体制改革的制度优势正在转化为治理效能。

天网恢恢，疏而不漏。事实表明，外逃腐败分子的生存空间只会越来越窄，彻底放弃幻想、早日归案才是唯一正确的出路。（中央纪委国家监委网站 李鹃）

责任编辑：张义凌