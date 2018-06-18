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四川通江遭遇暴雨袭击 部分公路中断4万多户停电

四川通江遭遇暴雨袭击 部分公路中断4万多户停电
2018年06月18日 19:34 澎湃新闻
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　　原标题：四川通江遭遇暴雨袭击

　　中国新闻网6月18日消息，6月17日晚至18日，四川巴中市通江县铁溪、永安、瓦室、空山、沙溪、至诚、麻石、诺水河、涪阳等乡镇普降暴雨或大暴雨，导致滑坡、泥石流和洪涝灾害发生。灾害造成部分公路通行中断，同时还导致13条10千伏线路受损，4万多户停电。

　　目前，当地降雨仍在持续，供电公司组织的20余支抢险队伍紧急奔赴受灾严重地区抢修，但因洪水太大无法抵达抢险地点，供电恢复难度较大。

 

责任编辑：张义凌

通江受损住户
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