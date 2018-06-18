中国球迷在俄罗斯喀山动物园被浣熊咬伤

原标题：中国球迷在俄喀山动物园被浣熊咬伤

[环球网综合报道] 一名中国球迷在俄罗斯喀山动物园被浣熊咬伤，他随即呼叫救护车进行狂犬病检查。

俄罗斯卫星新闻网6月18日援引俄VladTime新闻网消息称，由于伤者不会说英语，医生起初不清楚发生了什么。

后来双方利用移动应用软件克服了语言障碍。医生借助电子翻译可以了解伤者情况并提供相应帮助。

责任编辑：张义凌