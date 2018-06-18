副国级领导人离世 曾与毛岸英一同担任彭德怀翻译

原标题：这位出生在国外的副国级领导人离世了

来源：“长安街知事”微信公众号

新华社今天下午发布消息称，中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席赵南起同志，因病医治无效，于6月17日23时12分在北京逝世，享年91岁。

赵南起

这位年逾九旬的老人，除全国政协副主席外，还曾担任过中央军委委员、解放军总后勤部部长、军事科学院院长。1988年9月，赵南起被授予上将军衔，是人民解放军恢复军衔制后，首批被授予上将军衔的17名将军中唯一一位少数民族上将。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这位传奇的中国人民解放军上将，居然是一位地道的“韩国人”。从日占朝鲜脱身后，他在中国投身革命73年。

赵南起1927年4月20日出生于日占朝鲜忠清北道清州郡（今韩国忠清北道）的一个农民家庭。他的祖父赵东植，是清源郡1919年三一运动的筹划和组织者之一。

学生时代，赵南起就用自己的方式表达对日本殖民者的不满和反抗。在当时日本统治下的朝鲜学校，学生每天上课的第一件事就是唱日本国歌，赵南起每次都站着闭口不唱。学校禁止使用朝鲜语，每次课上回答问题他都只说朝鲜语，虽然总是被罚，但他从不屈服。

1939年冬，赵南起随父亲赵龙九在一个黑夜离开家乡清源郡，四下流浪。第二年初，他们全家在吉林省永吉县岔路河一个朝鲜族村落——佛堂村定居下来。这一年，赵南起13岁。

1945年8月15日，日本战败投降。许多流浪东北的朝鲜人纷纷踏上回国之途，但是，赵南起一家没有走，成为中华民族大家庭的一员。

一个月后，赵南起步行100多里山路来到吉林市，找到民族解放同盟总部，要求参加中国共产党，从此走向了革命道路。

1945年10月，东北民主联军被迫从长春撤出进入岔路河口地区，处境困难，人地两生，部队经常断粮。赵南起发动岔路河和周边8个村子200多户朝鲜族居民，共筹集了30万斤大米。很多东北民主联军老战士后来回忆这段历史时，都说这就是“雪中送炭”。

抗美援朝战争爆发，已经在吉林省委政策研究室担任农业工作组研究员的赵南起，首批抗美援朝志愿军入朝参战，与毛泽东同志的儿子毛岸英同在志愿军司令部作战处任参谋，两人分别担任彭德怀司令的俄语和朝鲜语翻译。

残酷的抗美援朝战争，考验着年轻的人民共和国，更考验着包括赵南起在内的每一名志愿军指战员。

1952年10月，美军对志愿军在上甘岭发动了大规模的“金化战役”。应战的志愿军15军，弹药、药品消耗惊人。10月27日上午10时，赵南起接到紧急任务——限28日拂晓前必须为15军补充2万枚手榴弹。当时朝鲜境内的手榴弹的储备在秋季反击战中已经消耗无几，从国内调运最少也需3天的时间，而他却只有20个小时。

当时，8万手榴弹正在丹东待运。赵南起权衡再三，利用当晚天气阴沉的有利条件，提出换“歇人不歇车”的方式，分三段进行接力奔跑运输。28日凌晨5时许，15辆军车将3万枚手榴弹及时运到的15军。

如今，朝鲜停战所使用的签字大厅仍矗立在朝鲜板门店。人们不知道的是，这座气势恢宏的建筑物，建造历时仅一个晚上。物料运输，赵南起用的还是“歇人不歇车”的老办法。

1958年，赵南起随志愿军最后一批回国。回国后，他作为志愿军的代表之一，受到了毛泽东和其他国家领导人的接见。

1987年11月至1992年10月，赵南起出任总后勤部部长、党委书记，中央军委委员。居于高位，赵南起的“重心”却在基层。

得知许多部队住在“干打垒”房屋，甚至仍然日伪时期的营房，一些战士冬天晚上要穿着棉衣、棉鞋睡觉，赵南起力主总后勤部每年投入几亿元经费，用于营以下部队营房的建设。在他任职期间，全军一半以上的建制营住进了新营房。

2000年4月，已经当选全国政协副主席的赵南起率领中国代表团访韩。得知这位中国副国级领导人竟出生在韩国，朝野一派轰动，不少韩国人对这位同胞的传奇经历惊愕不已。



当赵南起离家60多年后第一次回到清源郡时，当地人扶老携幼，以最隆重的民族礼节载歌载舞迎接他。赵南起深深地被浓浓的乡情感动，拿出特意从中国带去的茅台酒，以当地风俗向乡亲们一一敬酒，共祝家乡繁荣昌盛，中韩友谊长存。

纵观这位传奇将军的生平，长安街知事（微信ID：Capitalnews）被他坚持共产党员廉洁操守深深吸引。

1983年4月，他从延边州委书记调任吉林省委书记时，延边各地组织、群众都要他过来与大家见见面告个别。可他却担忧一路吃喝下来，会在群众中造成恶劣影响。最终，他决定不到任何单位告别，离开延边的前一天才告诉司机，检查车辆、加满油，把车径直开往长春。

除了亲属送的礼物，他对于送上门的礼品都一律退还。无法退还的物品，则送到总后勤部直属分队给战士改善生活。1992年，他离开总后勤部时，他还专门清理了下欠账，将1000元现金，1000多斤粮票、一架照相机作为特殊党费上交组织。

责任编辑：张义凌