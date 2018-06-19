专家：中国马上采纳游戏成瘾为精神疾病可能不大

据中国之声《新闻纵横》报道，窝在沙发里，紧盯手机屏幕，手指快速移动，赢一把就喜不自胜，输了就骂骂咧咧……这是不少重度游戏玩家的写照，相信很多人都见过、甚至经历过。类似“网瘾少年”、杨永信事件等关键词也提醒我们，这不是一件小事，往往决定一个人的一生，但如何界定和干预网瘾，似乎一直处在灰色地带，也延伸出一个充满灰色的产业链。

在今年年初世界卫生组织便已经宣布，将会在今年发布的第11次修订版《国际疾病分类》（ICD-11）的分类目录中加入“游戏成瘾”，并将其归为精神与行为类疾病。相关规定将自19日起正式生效，世界卫生组织将通知世界各国政府，将游戏成瘾纳入医疗体系。那么，痴迷到何种程度才会被界定为是游戏成瘾呢？这一变化对于中国来说意味着什么呢？

痴迷到何种程度才会被界定为是游戏成瘾？

在世界卫生组织的“游戏成瘾”定义中，其特征包括有：对游戏的自控力低下，愈发将游戏优先于其他兴趣和日常活动之前，即便会有负面情况也依然会持续进行游戏或增加玩游戏的时间。

“游戏成瘾”首次被世界级权威机构划归为精神疾病，这引起了社会各界尤其是游戏玩家的关注。热衷玩儿游戏就是有病吗？这个答案自然是否定的。

伦敦南丁格尔医院首席科技成瘾专家 格雷厄姆博士就此做出了提醒：首先不要把人尤其是青少年对于游戏的热情归结成游戏成瘾。只有当游戏行为已经影响到基本生活，例如睡觉、吃饭、社交和教育，那就是成瘾了。而且这种瘾还会影响到精神层面，主宰思想和影响专注力。

世界卫生组织对诊断“游戏成瘾”的条件也非常严格，当事人的相关行为必须足够严重，而且已经造成个人、家庭、社会、教育、工作或其他重要方面的重大损害，至少需要12个月才能确诊。

一些国家已经将游戏成瘾确定为重大公共健康问题。英国有许多私人戒瘾机构。韩国政府已经颁布了一项法律，禁止16岁以下的青少年在午夜和06：00之间从网络游戏中获取信息。在日本，如果玩家每个月玩游戏的时间超过一定时间，玩家将会收到警报。

中国游戏成瘾现状如何？

记者将“游戏成瘾”四个字键入搜索引擎，出来了一大串与之相关的新闻热点事件。

2017年，17岁的广东青年小刘窝在宿舍连续玩网游40多个小时罹患脑梗；杭州13岁男孩因玩“王者荣耀”被家长训斥，后跳楼致多处粉碎性骨折，被送医院时还要求登录手游账号；湖南慈利23岁女性被年仅15岁的初三学生残忍杀害，只因后者沉迷于暴力网游，想体验在现实中杀人的快感。

专家：划归疾病有利于正规治疗 但中国马上采纳的可能性不大

北京大学第六医院精神卫生研究所主任医师田成华长期接触网络成瘾亦或是游戏成瘾的来访者，据他介绍，目前中国在此方面的研究并不算深入，诊断标准、治疗体系都还没有成熟。他表示如果游戏成瘾正式划归为一种疾病，那么将对患者接受正规治疗有很大帮助。

田成华说：“以前如果不列入精神疾病的话，医院是不能收治的，如果正式列入疾病分类里面去医院就可以收。以前医院偶尔会收治此类病人，但并不是以游戏成瘾或者网络成瘾这样的诊断来收的，都是用变通的方式。比如说情绪障碍，行为障碍等等。国内有一些戒网瘾中心，那边是很明确用游戏成瘾、网络成瘾的诊断来收的。以前不属于精神疾病的时候，给患者收住院，尤其是强制住院在法律层面有很多违规的地方，如果采用了ICD11（第11次修订版《国际疾病分类》）的分类标准的话，起码在这方面的阻力会小一些。”

不过，田成华也表示第11次修订版《国际疾病分类》在国内的施行需要长期的过程，游戏成瘾正式被当做疾病来进行治疗的未来可能不会来的那么快。“田成华：包括精神科在内，所有的内科外科等医学专业目前都采用的是《国际疾病分类》ICD10，外科系统可能还要更早一点，用的ICD9。 ICD11正式公布后，世卫组织会向全世界推广，但他并没有权力要求各个国家必须采纳，推荐后各个国家会根据自己的情况决定什么时候采纳，中国马上采纳的可能性不太大，因为是整个系统的更新。ICD10有些地方还没有用的很熟悉，ICD11可能不会更新那么快。”田成华说。

责任编辑：张建利