这所大学首届本科生毕业:周小川丁仲礼是校务委员

原标题：中国新牛高校的里程碑，校长江绵恒激情演讲

来源：“长安街知事”微信公众号

6月16日，上科大首批199名本科生迎来了自己的毕业典礼。这所由上海市人民政府与中国科学院共同举办、建设的全日制普通高等学校在办学之路上，写下了完整的第一笔。

上海科技大学校园

学校官网大事记中明确记载：2014年9月30日，上海科技大学首届（2014级）207名本科生正式开学。

要知道，许多本科生是放弃了进入清华大学等一流学府进行本科学习的机会，而是“冒险”来到了当时教学楼与建筑工地并存的上科大。“惊惶而期待”是学生对上科大的第一印象。

上科大校长、中国科学院原副院长江绵恒在16日举行的毕业典礼上发表演讲时，也印证了这一点。他对首届本科毕业生们说，当年你们选择上科大时，学校仅有一幢宿舍楼，校园建筑还只是一张蓝图，常任教授队伍也尚未建立。我为你们当年的勇气所感动，更为你们取得的成功感到骄傲！

什么成绩值得骄傲？

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，在这199名毕业生中，约38%选择前往国（境）外攻读研究生。这部分出国深造的毕业生人均收到2个以上来自于哈佛、哥伦比亚、康奈尔等世界知名大学的Offer。此外还有34%的毕业生选择在国内顶尖高校攻读研究生，20%毕业生选择直接就业。

至于还有8%的本科生未毕业，有不少学生是舍不得学校顶尖的教学资源而主动申请延期毕业的。例如一位目前在麻省理工学院交流的上科大本科生表示，他将利用一年的延期和上科大的资源补充更多专业领域表示。而这名学生在上科大学习期间的平均学分绩点高达3.84分，而满分是4。

江绵恒与毕业生握手

上科大在本科生的培养中，遵循的是“宽口径、厚基础、小规模、国际化”的原则，专业课程体系和标准与世界一流大学接轨。打破专业壁垒、英文教学，上科大的本科生们面对着不小的挑战。

在校期间，学生们为了课程作业，经常挑灯夜战甚至组成帮扶小组。有的本地同学经常一个月甚至几个月不回家。有家长调侃说，明明在上海，可是孩子就像去外地上学了一样。

拴住学生们的上科大的教学资源，有着绝对实力，这从学校按照1：10至1：12规划的师生比例就可见一斑。截至上个月，学校选聘的教授达到了469位，其中包括诺贝尔奖获得者4位、中国科学院院士34位、中国工程院院士3位等等。

中国科学院院士赵忠贤在上科大毕业典礼上作主旨演讲

而上科大校务委员会更堪称“豪华天团”——第十届全国政协副主席、上海市人民政府原市长徐匡迪，第十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川，第十三届全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼……他们不仅是副国级领导人，更是各专业学科的顶尖专家。

正是因为上科大“科研无缝衔接”的培养特色，让这批本科生早早具备了领先于一般学生的科研实力。在这批本科毕业生中，已有17人以第一作者、共同作者等身份在知名学术期刊或国际会议上发表20篇论文。

与此同时，上文提到的学校副国级教务委员会也在让学生体验者实实在在的“获得感”。

三天前，国务院办公厅发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知，今年3月出任央行行长的易纲接替周小川出任央行货币政策委员会主席。而在此前一天，周小川在上科大的校园中，为学生们做了一堂题为“国际贸易体系及金融支持的演变”的精彩演讲。

从政坛到讲坛，周小川的身份完成了一次十分有“腔调”的转换。

就在本月初，上海市委书记李强也到上科大进行了调研。在了解上科大硬X射线自由电子激光装置项目进展情况等一批尖端科研项目后，李强感叹，世界上最顶尖的科学家在哪里，未来重大科学发现就会在哪里。“市委、市政府将继续支持上科大改革创新”，李强的话语间足见上海对这所“初生”大学的重视。

毕业典礼上，校长江绵恒以“感恩伟大时代、实践改革创新”为题发表了激情演讲。

他说，今天，当我们共享收获的喜悦、成功的欢乐时，我们更要感恩我们伟大的时代。是这一时代，为上科大的建设提供了前所未有的历史机遇；是这一时代，给予了年轻人追求梦想的机会；是这一时代，成就了我们当代人在世界民族之林再现尊严！

江绵恒把上科大首届毕业生称为“时代的幸运儿”，要求他们“思考时代赋予的重任”，将未来几十年是人生的黄金时期，投身于实现两个“一百年”奋斗目标之中。将有作为的人生，与国家、民族的命运紧密相联，与时代休戚与共。

4年前的首批入学新生开学典礼时，江绵恒用“做得了钢铁侠，坐得起冷板凳”寄语上科大新生志存高远，立志成才。如今，“举而措之天下之民，谓之事业”，称为江绵恒为这一批毕业生在未来发展中提出的希望。

相信重视人才培养的“上科大”们，必将为中华民族实现伟大复兴的中国梦，培育更多更强大的主力军。

责任编辑：张义凌