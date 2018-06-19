红通外逃人员王颀:上追逃令后觉得还得尽早自首

原标题：重磅！无锡成功追捕红通外逃人员王颀

我市又一次成功追捕一名“红通外逃人员”，成为2018年6月6日中央追逃办发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》后归案的第一人。

2018年6月18日，在中央和省追逃办的统一指挥下， 在市委的坚强领导下，无锡、滨湖两级纪检监察机关和公安部门密切配合，积极工作，多方努力，成功将中央追逃办发布的50名重点外逃人员之一的王颀缉捕归案。

这是继任标、徐雪伟后，无锡成功追回的又一名“红通外逃人员”，也是我市监委成立后，追回的首个“红通外逃人员”。

王颀，男，1974年生，华润微电子有限公司原法务部总监，涉嫌职务侵占罪，2013年2月7日外逃至新加坡。

1

2013年2月27日

滨湖公安分局对其立案

2

2013年6月

公安部中国国际刑警组织批准对其发出“红色通缉令”进行国际追捕

3

2018年4月20日

王颀被列为省反腐败协调小组挂牌督办在逃人员

4

2018年6月6日

被列为中央追逃办50名追逃重点人员

近年来，无锡市委坚决贯彻落实中央和省决策部署，将追逃追赃作为重大政治责任，对追逃工作坚持不懈、持续发力。

市追逃办承担追逃追赃的日常工作，会同纪检监察、公安等机关，研究工作方向，开展综合研判，积极沟通协调，取得了较大成绩，受到省纪委的记功奖励。

前不久，在中央和省追逃办的指导支持下，市追逃办派员赴境外开展工作，发现王颀可能潜逃入境的线索，遂加大了国内追逃力度。6月16日晚，王颀迫于压力向公安机关投案，17日被公安机关执行逮捕，18日被押解回锡。目前，正在开展进一步的审讯工作。

“十多天前知道网上发布了追逃令，比较震撼，觉得还是要尽早自首。”王颀投案时说，尽早回头是岸、早日投案，才能得到真正的解脱。

市追逃办负责人表示，“中央追逃办再次发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》，充分表明以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心，释放出追逃追赃一刻不停歇的强烈信号。”任标、徐雪伟、王颀三名红通外逃人员的投案，一再证明海外不是法外、外逃没有出路，腐败分子想躲进“避罪天堂”是痴心妄想，即使逃到天涯海角，也会被追回来绳之以法。市追逃办再次敦促外逃人员尽快投案自首，同时希望广大群众特别是海外的华侨华商，发现有关外逃人员信息后及时举报。对有价值的线索，将按有关规定进行奖励。

（内容来源：无锡市纪委、市监委、无锡日报）

来源：“无锡发布”微信公众号

责任编辑：张义凌