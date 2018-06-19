台当局气急败坏 叫嚣起诉改标“中国台湾”航司

原标题：台当局气急败坏 竟称考虑起诉改标“中国台湾”航企

资料图：日本全日空客机。（来源：联合新闻网）

海外网6月19日电 全球绝大多数航空公司官网均已改标“中国台湾”，面对大势所趋，台当局已经开始气急败坏。台当局“安全会议秘书长”李大维竟称，将鼓励台湾民众拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司飞机，并叫嚣考虑对标注“中国台湾”的航空公司采取法律行动。

图为李大维。（来源：联合新闻网）

据台湾《联合报》18日报道，台当局“安全会议秘书长”李大维接受英国《金融时报》采访时声称，台当局所谓“反制措施”可能包括对“将台湾列为中国一部分的航空公司”采取法律行动，不过程序会很复杂，“可能需要两三年”才能获得法官裁决。李大维还扬言：“这是我们反击的标志，我们将不会只是无所事事坐着。”

据报道，李大维还叫嚣，台当局将鼓励台湾民众“拒搭将台湾列为中国一部分的航空公司飞机”。对此，伦敦国王学院研究员兼驻华盛顿“台湾事务分析家”王洛伶（Lauren Dickey）表示，这是蔡英文当局“第一次积极‘反制’大陆”。据报道，台当局高层甚至声称，“先视这一波反制情况，再决定后续作为。”

图为日本航空官网标注“中国台湾”

此外，台媒称，日本两大航空公司全日空和日本航空于本月中旬“技巧性”改标“中国台湾”，即只有所在地是中国大陆及香港地区时，订票系统中目的地列表才会显示“中国台湾”，而如果所在地是日本及其他地区，目的地仍会显示“台湾”。

香港中评社对此以《“台日关系”生变？》为题进行了报道，台当局也对日本航空公司的更名格外“坐不住”。据台媒报道，台外事部门18日向日本航空和全日空表达“严正抗议”，要求“更正不当称谓”，甚至呼吁各国相关企业“发挥道德勇气”拒绝大陆要求。

事实上，日本相关航空公司在这一问题上显得相当“纠结”，甚至多次更改对于台湾地区的称谓。在中国民航局致函要求整改涉港澳台信息之后，日本航空和全日空曾经一度配合改标“中国台湾”，但又在24小时之内改了回去，随后又在官网中文网页上改标“中国台湾”。

图为全日空官网标注“中国台湾”

中国民航网5月25日通报表示，2018年4月25日，中国民用航空局致函44家外国航空公司，要求这些公司在信函发出之日起30日内纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。截至5月25日，44家外国航空公司中已有18家完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最早为5月28日，最晚为7月25日，中国民用航空局已复函同意。

美国《华尔街日报》此前报道称，截至6月14日，尚未改标“中国台湾”的只剩下美日韩印越的航空公司，即美国的联合航空、达美航空、美国航空，日本的全日空和日本航空，韩国的韩亚航空和大韩航空，以及印度航空和越南航空。而法国航空、英国航空、德国汉莎航空、阿联酋航空、卡塔尔航空、马来西亚航空、菲律宾航空、新加坡航空、泰国航空、土耳其航空和加拿大航空均已在目的地列表中标注“中国台湾”。澳大利亚航空公司（Qantas）首席执行官也已表态，澳航将在截止期限前完成整改。

对此相关问题，中国外交部发言人华春莹6月5日回应表示，世界上只有一个中国，香港、台湾、澳门从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。相关问题不是普通的程序性或技术性问题。中方有关部门通知体现了中国政府在一个中国原则上的一贯、坚定立场，有关要求合理合法，绝不是什么“政治干预”或者“政治压力”。任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。（海外网 姜舒译）

责任编辑：桂强