山东长岛县不成文约定:春来第一网鲅鱼送给解放军

原标题：山东长岛县的不成文约定：春来第一网鲅鱼送给解放军

6月1日一大早，家住山东省长岛县的“兵妈妈”贾平就把自己冷库里的10多条鲅鱼全都取了出来，因为今天，她要和长岛县的志愿者们一起，赶往大竹山岛慰问子弟兵。“在俺长岛有个不成文的约定，春来第一网鲅鱼要送给解放军吃，我都留着了，今天要去给儿子们包鲅鱼水饺吃。”说起兵儿子们，贾平满脸笑容。

上午8时，50多名身穿红色马甲的志愿者聚集在了长岛码头，他们携带10多条大鲅鱼和20多箱蔬菜、肉蛋等食品，乘坐映华海运公司免费提供的客船赶往大竹山岛。

据长岛县文明办主任袁克廷介绍，志愿者们分别来自贾姐渔家合作社志愿队、手拉手志愿服务队、长岛海事处等12家单位。袁主任自豪地说：“在长岛，拥军是一项光荣传统，上至耄耋老人，下至幼稚儿童，都对解放军很亲。每个乡镇渔村、机关、企事业单位都和部队结成共建对子，每年的春节、八一、国庆等节日，海岛干部群众都会进军营慰问，给官兵送来时令食品和文艺节目。”

约两个小时，客船抵达目的地，官兵们早已列队码头，盛情迎接志愿者们的到来。志愿者们一到营区厨房，没有片刻休息，就立刻和战士们一起干活，洗菜、拌馅、包饺子……厨房里，红马甲和橄榄绿的身影不停地穿梭着，欢笑声、交谈声不绝于耳，整个小岛被欢乐的氛围感染。

中午12点，热腾腾的鲅鱼水饺出锅啦！志愿者们将个头大的、整馅儿合皮儿的饺子夹给战士，战士们个个脸上溢满了幸福与满足。吃过饺子，志愿者们又为子弟兵献上了一场演出，兵妈妈的舞蹈、渔家大哥的独唱、音乐老师的乐器演奏、有趣的游戏互动……自编自演的节目，融进了对子弟兵满满的祝福与关爱。

分别的时刻总要到来。离别时，志愿者和战士们紧紧拥抱，依依惜别。船已经开出老远，战士们还在码头挥手送别，志愿者们流着泪水喊道：过段时间还来看你们……

据了解，近年来，长岛县拥军志愿者们不仅慰问驻地官兵，还不远千里去往移防到边疆的新单位拥军，跨越千山万水送去海岛人民的问候。同时，他们还积极邀请外地团体进海岛慰问，走出了一条“走出去、请进来”的双拥新路。

来源：中国国防报

责任编辑：张义凌