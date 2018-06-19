福建泉州洛江区回应“妻子助夫成德光”广告:已撤

标语文字为：丈夫领妻行道上， 妻子助夫成德光。 天乾地坤莫颠倒， 顺道昌盛逆道亡。

原标题：关于广告宣传栏的说明

来源：洛江新闻网

关于网上热传我区公益广告内容不妥的问题，现说明如下：

我们区在开展“践行好家训、培育好家风”的活动中，引用网上关于夫妻在家庭道德建设中的角色问题的标语，由于我们工作中的疏忽，存在着审稿不严，该标语不适合社会主义核心价值观的宣传内容。我区已于6月18日下午17时撤下了该广告。此事引起不良的社会反应，我们将追究相关人员的责任。

我区历来提倡男女平等，反对任何形式的歧视，今后，我们将举一反三，严格遵守有关规定，严格审查广告内容。

中共泉州市洛江区委文明办

2018年6月19日

责任编辑：张义凌