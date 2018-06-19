江西崇仁县长等人被问责:上报督察组材料弄虚作假

原标题：上报中央环保督察组转办件处理作假，江西崇仁县长等人被问责

近期，江西抚州市纪委监委严肃查处了崇仁县上报中央环保督察组转办件处理情况弄虚作假的问题，并对相关人员进行了严肃问责。

经查，崇仁县人民政府于6月7日收到市政府督查室转办的中央环保督察组关于崇仁县三山乡长仁砖厂废气直排的转办件后，县人民政府主要领导、分管领导按照要求到现场开展调查处理；6月8日县环保局对长仁砖厂开展执法检查，并依法作出了“立即停产整改”和“罚款4000元”的行政处罚决定。但在没有对长仁砖厂关停到位的情况下，崇仁县人民政府6月12日第一次上报材料中“目前已关闭停产”的内容与实际情况不符；经市环保局指出问题后，6月13日第二次上报材料中“已停止生产，并断水断电”“县环保局将这一情况反馈至信访人，信访人对处理意见表示满意”的内容仍与实际情况不符（于6月14日至15日才对该砖厂实施了断水断电措施；转办件中没有信访举报人的相关信息，县环保局无法向信访举报人反馈）。此次事件中，暴露出崇仁县相关人员在上报材料中存在弄虚作假、不察实情等“假”的作风问题。

经研究，决定给予负有直接责任的崇仁县环保局局长刘彬同志党内严重警告处分；给予负有直接责任的崇仁县环保局环境监察大队副大队长郑书华政务记过处分；对负有领导责任的崇仁县委副书记、县长周国华同志和崇仁县委常委、常务副县长肖明同志诫勉谈话，责令其向市委、市政府作出深刻检讨，并在县委民主生活会上作出说明；责成崇仁县委、县政府尽快将中央环保督察问题整改落实到位，并举一反三，加大对“小散乱污”企业的排查力度，加强环保监管，清除环境污染隐患，坚决杜绝此类事件的再次发生。

通报指出，当前全市正开展“进一步解放思想、深入调查研究、切实转变干部作风”活动，重点整治“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，可崇仁县有关人员仍向上级报送弄虚作假的材料，与当前的作风整顿要求严重不符。对此事件相关责任人员进行严肃查处通报，彰显了市委、市纪委监委全面从严治党、全面加强作风建设的坚定决心和鲜明态度，体现了市纪委监委持之以恒正风肃纪的责任担当。全市广大党员干部特别是领导干部，要从中汲取教训，举一反三，引以为戒。

通报强调，各级党委（党组）要扛起全面从严治党的主体责任，狠抓作风建设，重点整治“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，强化日常监督管理，做到小错提醒、动辄则咎，对出现的问题敢于批评、敢于斗争，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉接受监督。各地各部门各单位要举一反三，严格按照省、市作风建设工作要求，聚焦“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，来一次彻底的“大排查、大扫除、大整顿”；广大党员干部要坚持以问题为导向，聚焦问题查摆，列出整改清单，扎实抓好整改，切实解决好作风建设存在的问题，有效推动全市干部转作风、群众强素质、社会优环境。各级纪检监察机关要切实担负起监督责任，加大监督执纪问责力度，强化压力传导，对作风建设责任落实不力、失职失责的问题坚持发现一起、查处一起，以零容忍的鲜明态度为全市作风建设“护航”。（抚州市纪委监委）

来源：抚州市纪委网站

责任编辑：余鹏飞