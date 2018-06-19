原标题：头条 | 这个国家总理访华在即，美澳双双“紧张”！

据外交部网站消息，经双方商定，巴布亚新几内亚独立国（以下简称巴新）总理奥尼尔将于6月20日至26日访问中国。

▲巴布亚新几内亚独立国总理奥尼尔（盖帝图像）

有舆论注意到，就在巴新总理访华前夕，美国媒体再度炒作所谓“中国扩张”。与此同时，也有澳大利亚学者直指，需要警惕中国在南太地区谋求军事存在。

不过，尽管美澳等西方媒体屡屡炒作南太地区所谓“中国威胁”，但巴新总理最新的访华之旅，无疑给了这些媒体一记响亮的耳光。

南太岛国对西方国家敢怒不敢言

根据外交部网站消息，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，巴新总理奥尼尔此次来华访问是今年中国和巴新两国间一次重要的高层交往。耿爽介绍说，两国领导人将就中国和巴新关系及其他共同关心的重要问题交换意见。除北京外，奥尼尔总理还将赴上海、浙江、广东访问。

▲6月15日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。（外交部网站）

外交部网站的消息还显示，今年11月，中国国家领导人就将赴巴新出席亚太经合组织领导人非正式会议。中国外交部发言人耿爽称，这将为中国和巴新关系进一步发展提供重要机遇。

中国和巴新建交42年来，在双方共同努力下，两国关系取得长足发展。不过，一些西方媒体、学者见此却仿佛“吃了酸葡萄”。梳理西方媒体言论不难发现，从所谓鼓吹“债务陷阱”到抹黑正常投资，都成为西方渲染“中国威胁论”的工具。美澳等西方媒体试图通过这一手段，破坏包括巴新在内的中国与南太国家的友谊，并将其“妖魔化”。

然而，西方媒体炒作却屡屡失败，并被南太国家“打脸”。此前，面对西方炒作，瓦努阿图就主动公开与中国签订的合同，证明外界的揣测是子虚乌有的。有分析认为，此次巴新总理访华，是南太国家对西方炒作“中国威胁”的又一次“打脸”。

▲资料图片：2017年10月30日，中国援助瓦努阿图太平洋小型运动会体育场馆项目移交仪式在维拉港隆重举行。（中国驻瓦努阿图大使馆）

事实上，南太国家“打脸”西方炒作在情理之中。新华社前驻新西兰记者宿亮对参考消息网称，西方国家根据各类国际条约和承诺对太平洋岛国的发展支持和援助并没有完全兑现。特别是最近几十年，随着西方经济动荡，援助岛国的资金、项目有限，只取不予，给岛国的发展带来了极大困难，很多岛国的生存环境还处在比较原始的阶段，没有资金和基础设施发展旅游业等高附加值产业。岛国对于原本承诺给予援助的西方国家往往是敢怒不敢言，担心影响今后的援助，有意见但不敢提。

西方破坏中巴友谊的企图注定要失败

有舆论注意到，与西方“不靠谱”承诺及苍白的炒作相比，中国对于南太的友好却是实实在在的。

日本《读卖新闻》就报道称，在库克群岛首都阿瓦鲁阿的购物中心，琳琅满目的衬衫等服装类商品几乎全是中国货。在日用品方面，映入眼帘的也是来自中国的进口货。“中国”，对这里的民众来说触手可及。尽管美国声称该地区在战略、经济上极其重要，但美国在南太平洋的存在感却微乎其微。报道援引退休公务员乔治·科瓦的话说：“大家都感觉中国是个‘发达的工业国’，能制造各种东西。（美国）会在发生灾害时赶过来，但在日常生活中，实在感觉不出对我们有什么帮助。”

对于中国在南太地区颇受欢迎的原因，有观点指出，一方面，为了自身发展，太平洋岛国寻找中国作为其重要的国际伙伴无可厚非。中国政府和企业对于太平洋岛国的援助，为岛国提供了更新基础设施、发展特色经济、改善民生的机会。而这些本应是西方国家承诺做、但又没有做、不愿做的。

中国现代国际关系研究院学者田京灵在接受参考消息网采访时进一步分析，中国在南太地区的援助一般不附加任何政治条件，效率也比西方国家更高，还援助了很多大型基础设施建设及贴近民生的项目，受到当地欢迎。这些都让中国在南太地区的援助赢得良好口碑。

▲应瓦方请求，中国向瓦援助146个储水罐，将帮助瓦解决居民饮水困难，促进农村地区发展。（中国驻瓦努阿图大使馆）

田京灵称，巴新是南太地区最大的岛国，在南太具有比较大的影响力，与中国的合作规模也比其他南太国家大很多。中巴的友好合作对于南太其他国家来说能够起到范例作用，可能给其他国家与中国的合作带来积极影响。美澳等西方国家的炒作并没有动摇中国与南太的合作基础，尽管此类阻挠的声音未来可能也会不时出现，但合作是中国与南太双方的意愿，中国与南太地区的合作趋势与前景不会因此而改变。

责任编辑：霍宇昂