乒乓球大本营之父王庆广离世:曾造就70位世界冠军

原标题：“正定乒乓球基地”之父王庆广离世：曾造就70位世界冠军

王庆广 @河北日报 图

@河北日报6月19日消息，曾经为国乒培养数十位世界冠军做出杰出贡献的正定乒乓球训练基地原主任王庆广于6月17日晚去世，享年84岁。作为正定国家乒乓球训练基地创始人，王庆广将一个小学乒乓球队建设成为“国球”大本营，26年来这里走出了邓亚萍、王楠、刘国梁等数十位世界冠军、奥运冠军，共夺得世界冠军70多项（次）、奥运金牌26枚和多枚银牌、铜牌。正定为什么能够吸引到国乒？被国手们唤作“爷爷”的王庆广表示：“就是让运动员有家的感觉。为啥愿意来？不仅我们这儿吃得好、住得好，而且这里最大的特点是随便，怎么舒服怎么来。”一生乒乓缘，愿天堂仍有乒乓，王老一路走好！

来源：河北日报

责任编辑：余鹏飞