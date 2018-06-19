贵州省人社厅女厅长朱桂云任贵安新区党工委书记

原标题：贵州省人社厅厅长朱桂云任贵安新区党工委书记

6月19日，贵安新区党工委召开贵安新区领导干部会议，宣布省委决定：朱桂云同志任贵安新区党工委委员、书记。省委常委、省委组织部部长李邑飞同志出席会议并讲话，省委组织部副部长张新同志宣布省委决定。

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朱桂云同志简历

朱桂云，女，汉族，1966年3月出生，山东临邑人，1984年8月参加工作，1993年9月加入中国共产党，研究生学历，法学博士。

1981.09——1984.07 第三砂轮厂技校磨料磨具工艺制造专业学习

1984.07——1984.08 毕业待分配

1984.08——1986.09 第三砂轮厂质检员、统计员

1986.09——1988.07 贵州广播电视大学劳动经济管理专业学习

1988.07——1990.05 第三砂轮厂成本核算会计

1990.05——1993.07 共青团贵州省贵阳市委组织部、城乡工作部科员1993.07——1994.03 共青团贵州省贵阳市委宣传部副部长

1994.03——1996.12 贵州省贵阳市未成年人保护委员会办公室副主任

1996.12——1997.06 共青团贵州省贵阳市委权益部部长

1997.06——2002.05 共青团贵州省贵阳市委副书记（其间：2000.03--2000.07在贵州省委党校中青班学习；1999.10--2001.10在厦门大学行政系行政管理专业研究生课程进修班学习；1995.09--1998.06在贵州省委党校行政管理专业学习）

2002.05——2004.02 贵州省修文县委副书记、组织部部长（其间：2003.08--2003.12挂职任天津市宁河县县长助理、天津经济技术开发区团工委副书记）

2004.02——2006.05 贵州省修文县委副书记（其间：2004.04--2006.03在贵州工业大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办的项目管理硕士学位课程班学习）

2006.05——2007.03 贵州省贵阳市委组织部副部长，贵阳市远程教育办公室主任（兼）

2007.03——2008.07 贵州省贵阳市委组织部副部长，贵阳市远程教育办公室主任（兼），贵阳市委党校（贵阳行政学院）副校（院）长（兼）、校务委员会委员，贵阳市人大选举任免联络委员会副主任委员

2008.07——2011.10 贵州省贵阳市花溪区委书记（2007.09--2010.07在中央党校研究生院经济学专业学习）

2011.10——2012.02 贵州省贵阳市政府党组成员

2012.02——2013.11 贵州省贵阳市副市长

2013.11——2014.12 贵州省安顺市委常委、组织部部长、市委企业工委（市委非公有制企业工委）书记、市委党校校长

2014.12——2016.06 贵州省安顺市委常委、组织部部长、市委企业工委（市委非公有制企业工委）书记、市委党校校长、黄果树风景名胜区党工委书记

2016.06——2016.12 贵州省安顺市委常委、市委企业工委（市委非公有制企业工委）书记、市委党校校长、黄果树风景名胜区党工委书记

2016.12——2017.09 贵州省安顺市委副书记、政法委书记、市委党校校长、黄果树风景名胜区党工委书记

2017.09——2018.01 贵州省人力资源和社会保障厅党组书记，省委组织部副部长（兼）

2018.01——2018.06 贵州省人力资源和社会保障厅厅长、党组书记，省委组织部副部长（兼），贵州行政学院副院长（兼）

2018.06起 贵州贵安新区党工委委员、书记

来源：微信公号“动静贵州”

责任编辑：余鹏飞