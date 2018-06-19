美又打出2000亿关税牌 中方这300字声明暗藏玄机

原标题：美国又打出2000亿关税牌，中方这300字声明暗藏玄机！

（一）

斗争进入白热化。

面对中国的强硬反击，华盛顿时间6月18日夜，不甘心的特朗普又出新招，宣称将对2000亿美元中国商品加征10%关税；而且，他还威胁，如果中国继续反击，美国将对额外2000亿美元中国商品追加额外关税。

500亿+2000亿+2000亿，美国变本加厉、步步急逼。

这真是一场史无前例的贸易战。

怎么办？

这也是中国在经贸问题上面临的史无前例的挑战。

斗争刺刀见红，对于美国的变本加厉，中国商务部立刻发表了一份声明。

声明不长，只有两段话，6个句号。牛弹琴（bullpiano）仔细数了一下，也就不到300字。仔细研读，其中有难以抑制的悲愤，但更是暗藏玄机，也充分显现了中国的外交定力和谋略，真是可圈可点。

简单解析如下：

声明的第一句话：

美方在推出500亿美元征税清单之后，又变本加厉，威胁将制定2000亿美元征税清单。

这是陈述事实，但请注意关键词：变本加厉。美国，你这是在错误的道路上，越走越远，真让人摇头。

声明的第二句话：

这种极限施压和讹诈的做法，背离双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。

既然美国这样，那中方也不客气，火力全开了：

1、关键词：极限施压、讹诈。我们看穿了你这种恃强凌弱、无理搅三分的伎俩。

2、背离多次磋商共识。中国人最讲究信用，言而无信，不知其可也，但美国，你现在毫无信用可言。

3、国际社会十分失望。这样耍流氓的美国，就别提中国了，整个世界都惊呆了。

声明的第三句话：

如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。

中方表达反击立场，展示霹雳手段了：

1、请注意关键词：失去理性。用了“如果”修饰，但结合上下文，言下之意，我们对美国这么干也有预案。

2、不得不，强有力、反制，中国将见招拆招，但招数也将越来越猛。

3、请注意这个表述：数量型和质量型相结合的综合措施。这预示着贸易战将进入一个新阶段，反击不是多少亿规模的问题，更主要的是质量和杀伤力。

声明的第四句话：

美方发起贸易战，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

请注意，这是美国发动贸易战，而且可以总结为“两违背、两伤害”：违背市场规律和世界发展潮流，对中美和世界都是一个噩耗，这完全是倒行逆施。

声明的第五句话：

中方的应对既是为了维护和捍卫国家和人民利益，也是维护和捍卫自由贸易体制，维护和捍卫人类共同利益。

三个维护和捍卫，尤其是捍卫人类共同利益，美国，你现在是站在人类共同利益对立面。感觉中国真是在替天行道了。

声明的第六句话：

无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

关键词：按既定节奏。美国发动贸易战，不仅是想薅中国羊毛，而且是想打乱中国的发展节奏，但对不起，中国风雨不动安如山，中国的既定追求，不是美国能够撼动的。

（二）

毫无疑问，斗争正在向纵深发展，这是一场贸易较量不假，但更是一场心理战。牛弹琴（bullpinao）还是那几个看法，而且愈加强烈：

第一，中国有底气。特朗普还在进行恐吓，甚至原先说加码1000亿美元，这次直接加码到2000亿美元。但没有足够的底气，没有充分的研判，没有拍板的魄力，中国肯定经不起特朗普这样的恐吓。

第二，中国很团结。网络上都是同仇敌忾，对政府反击的支持，因为大家都清楚，中国完全是被迫迎战，美国的要价，不仅是占中国便宜，更是要摧毁中国经济，中国真是被逼上梁山，让美国得逞，将后患无穷。

第三，美国也骑虎难下。表面看，特朗普很自信，500亿不行，那就2000亿，不行再2000亿；但这背后也是骑虎难下，中国不屈服，美国只能在数字上不断加码，但这样的结果，必定是“杀敌一千自损八百”，只是可怜了被绑架的各国老百姓。

较量还在继续，最后结果如何？

中国肯定也会付出代价，但中国别无选择，这是为了更长远的国家利益。

外交无小事。特朗普肯定知道，他变本加厉打出2000亿关税牌的6月18日，还是中国的端午节。他可能以为这种史无前例的贸易战，中国必定会屈服。

但别忘了，端午节是从古至今最能激发中国人爱国激情的日子。得道多助失道寡助，中国已经无路可退。在端午节的这种冒犯，更让人看到美国的霸道，更激起的是中国人的悲壮反击。

还要看到，现在正是世界杯，冷门迭爆，上届世界杯亚军阿根廷，被全国只有33万人口的冰岛队逼平；卫冕冠军德国队，第一场就败在了墨西哥手中。

这说明了什么？

至少一点：这个世界，从来就没有不可战胜的对手。一着不慎，更是满盘皆输。

这么深刻的道理，特朗普，别以为我们没告诉你！

来源：牛弹琴

责任编辑：柳龙龙