原标题：两会前入选“国家队”，这所高校迎来5位部级领导

来源：长安街知事

我国西南的一所高校，近日迎来5位部级领导。

为加强云南大学世界一流大学建设工作的组织领导，云南省政府近日决定成立云南大学世界一流大学建设工作领导小组。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这个阵容十分强大，省长阮成发任组长，4位副部级领导任副组长及成员。

图片来源：云南日报

领导小组规格之高，省委省政府对云大可以说是相当重视了。

作为一所传承近百年的重点高校，云大办学历史辉煌，曾涌现熊庆来、费孝通、陈省身等一批大师级人物。但由于历史和区位的原因，云南大学的发展确实存在不少短板，如高水平人才匮乏、发展资源和投入不足、改革滞后等等。

去年9月，云大入列“一流大学建设高校”名单，成为其发展史上具有里程碑意义的重大事件，引发热议。要知道，在我国西南地区，入选一流大学建设行列的高校并不多，进入国家“双一流”的更是凤毛麟角了。

名单公布当天，省委书记陈豪、省长阮成发对云大表示祝贺，希望抓住机遇，改革创新，争创一流。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，其实，今年全国“两会”前夕，云大已经进入“国家队”，在教育部支持和提升中西部高等教育发展座谈会上，成为“部省合建”重点支持的14所高校之一。

如今云南省再发重磅文件，指出将在未来三年投入不少于25亿元的专项资金，支持云南大学建成立足祖国西南边疆，面向南亚东南亚的综合性、国际性、研究型世界一流大学。云大的部门预算也于近期出炉，从去年的6.9亿元跃升至16亿元。

迎来前所未有的发展机遇，云大校长林文勋也表达了他建设云大的决心：“我深深爱着云南大学，我从责任和感情上都要竭尽所能推进云大的发展进步，不负历史。”

大学因城市而兴，城市因大学而盛。教育特别是高等教育对经济社会发展产生着越来越重大的影响，高校是人才第一资源和创新第一动力的重要结合点，是科技创新的重要策源地。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，全国多省已展开行动，大力支持高校再升级。

去年9月，四川大学召开发展战略国际咨询理事会第一届第二次会议，四川省长尹力，省委常委、成都市委书记范锐平分别会见了全体与会理事，就进一步开展高校双一流建设、促进高端人才交流培养等领域进行了深入讨论。

“大学之‘大’在于使命重大、学问广大、精神博大。”重庆市长唐良智5月底调研全市高校“双一流”建设时强调，大学承载着服务发展、引领未来两大使命。

在北方，黑龙江则计划在2017至2020年期间投入40亿元，其中，20亿支持省属高校建设一流大学、一流学科；另外20亿支持哈工大建设世界一流大学。

地方政府力量有限，教育部则统筹央地资源，会同有关部门加大专项经费支持力度，提升高校办学水平和质量。

6月13日，教育部与广东签署《共同加快推进世界一流大学和一流学科建设协议》，将共同推进中山大学、华南理工大学等4所高校。此前教育部已与湖北协议共建7所在鄂“双一流”建设高校，覆盖近40万教职工和在校学生。

进入新的历史发展时期，高等教育的地位和作用越来越突出，大学所担负的社会责任越来越重大。“双一流”建设承载着高质量发展的呼唤，将提供可靠的、源源不断的“高精尖缺”人才。

责任编辑：余鹏飞