原标题：首次披露！辽宁两个“大老虎”是被谁“揪出”的？

撰文 | 孟亚旭

“审计发现，2012年，时任辽宁省委书记王珉涉嫌在土地出让中违规操作，为他人投资房地产谋取不正当利益。2015年4月，审计署将此问题线索移送中央纪委调查。”

20日，审计署官网发布了一则公告，其中，披露了“大老虎”王珉的案情。

“2016年8月，中央纪委、原监察部经与其他问题线索合并调查，给予王珉开除党籍、开除公职处分”。

这一消息，应是首次披露。

王珉系被审计“揪出”

王珉被披露落马，是在2016年3月4日，当时王珉已经转任十二届全国人大教科文卫副主任委员。

换句话说，公众获悉王珉落马的时间虽然是在2016年，但早在落马四年前，他因“涉嫌在土地出让中违规操作，为他人投资房地产谋取不正当利益”的问题就已经引起了审计署的注意。

2015年4月，审计署将问题线索移送中央纪委。中央纪委将这个线索和其他问题线索合并调查，之后王珉被双开。

有什么其他线索？不妨结合“双开”通报看。

身为省委书记没有履行管党治党政治责任，未按照中央要求履行换届工作第一责任人的职责，对辽宁省有关选举发生拉票贿选问题负有主要领导责任和直接责任

公开妄议并违反中央八项规定精神，公款大吃大喝、顶风违纪，对抗组织审查

利用职权和职务影响，在干部选拔任用等方面为他人提供帮助并收受财物

在企业经营等方面为他人谋取利益，其亲属从利益输送中获得经济利益

涉嫌受贿犯罪

2017年8月，王珉因受贿罪、贪污罪、玩忽职守罪被判处无期徒刑。

根据法院查明的情况，王珉犯事儿并非在辽宁一地。

自2004年至2016年，王珉担任吉林省省长、吉林省委书记、吉林省人大常委会主任、辽宁省委书记、辽宁省人大常委会主任期间，敛财1.46亿余元。

王阳也是审计查出来的

王珉落马仅十几天后，辽宁另一个大老虎——省人大常委会原党组成员、副主任王阳被查。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，王阳也是被审计“揪出”的。

去年6月，审计署发布了移送违纪违法问题线索的查处情况，其中提到了王阳。

“审计发现，2011年，王阳在担任辽宁省鞍山市市长期间，涉嫌在土地出让中违规操作，造成国有权益损失。2015年1月，审计署将此线索移送中央纪委调查。”

和王珉一样，王阳的问题也不仅仅只有这一个。

2016年6月，中央纪委、监察部经与其他问题线索合并调查后，王阳被“双开”。2017年5月获刑16年6个月。

法院查明：

2006年底至2013年1月，王阳在担任抚顺市代市长、市长，鞍山市委副书记、鞍山市代市长、市长及阜新市委书记时，共敛财6291万余元。

审计还“揪出”了除辽宁之外的大老虎，比如河南省委原常委、洛阳市委书记陈雪枫（2016年1月落马），再比如天津市政府原副市长尹海林（2016年8月被查）。

“审计发现，2005年以来，陈雪枫在担任国有企业负责人期间，涉嫌在企业增资扩股中违规操作，造成国有权益损失。2014年，审计署将此线索移送中央纪委调查。”

“审计发现，2003年至2013年，尹海林在担任天津市规划局局长期间，涉嫌在房地产开发项目规划审批中违规操作，造成国有权益损失。2015年8月，审计署将此线索移送中央纪委调查。”

“我在办公室沉默了将近一个小时”

铁道部原部长刘志军的案子，也是先由审计查出来的。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，刘志军案发端于审计署2009年对京沪高铁建设项目进行的跟踪审计。当时的审计长，是现任山东省委书记刘家义。

“刘志军、王益，都跟我很熟。在刘志军这个案子上，那一天，我要在审计报告上签上我的名字，这就意味着，要将案件报送相关部门，立案侦查。我在办公室沉默了将近一个小时。”刘家义此前曾告诉媒体，他的纠结来源于三个方面，“第一，审计部门有很多事情要去做，时不我待；第二，与经济社会发展有关的制度建设，需要完善；第三，党的领导干部出现一点问题，都是对我们党的形象的损害。”

这个王益，就是国家开发银行原副行长。他的案子，也来源于审计部门提供的线索。

国开行原监事长姚中民、宁夏“首虎”白雪山等人的腐败线索，以及辽宁的经济数据造假、彩票业的系统性腐败问题等，均来自于审计。

“还有国企领导”

“不光经济责任审计，还有其它类型审计也能发现线索。省部级官员腐败的线索也是有的，还有国企领导。发现线索后，我们会移交纪检监察部门。中石油蒋洁敏和华润集团宋林落马前，也都接受过经济责任审计。”

2016年两会时，全国政协委员、全国政协经济委员会副主任董大胜这样表示。

审计署20日的报告显示，中国华能集团公司原副总经济师宝玉也是被审计查出来的。

“审计发现，2009年，宝玉在担任华能能源交通产业控股有限公司执行董事期间，涉嫌指使下属企业铜川西川矿业有限公司总经理胡亮低价销售煤炭25万吨、造成损失1442万元；伙同煤炭业务部经理王满长违规对外出借资金7亿元。2013年2月，审计署将此问题线索移送中央纪委调查。”

2016年12月，宝玉、王满长被判处无期徒刑，胡亮获刑4年。

还有上海市电力公司原总经理冯军。

审计发现，2013年，冯军涉嫌利用职务便利，违规干预上海市电力公司下属企业资产处置业务，造成国有权益损失。2014年11月，审计署将此问题线索移送中央纪委调查。

2017年3月，冯军被判处无期徒刑。

责任编辑：余鹏飞