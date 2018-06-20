原标题：刘鹤的新职位，关系到7千多万企业的发展

来源：国是直通车

成员级别都很高。

中国政府网20日发布通知，对国务院促进中小企业发展工作领导小组（以下简称领导小组）作相应调整。领导小组组长由中央政治局委员、国务院副总理刘鹤担任；工信部部长苗圩、财政部部长刘昆、国务院机关党组成员高雨为副组长。

国是直通车 侯雨彤 制图。

而其他19个成员则均为副部级别，这个部门的主要职责到底是什么？为何云集如此多高层领导人？

据中国中小商业企业协会发布报告显示，截至2017年7月底，中国小微企业名录收录的中小微企业已达7328.1万户。这些中小企业已成为促进就业、改善民生、稳定社会、发展经济、推动创新的基础力量。而领导小组的“高配置”反映出的则是国务院对中小企业工作重视程度的不断上升。

职责

梳理公开资料可知，领导小组虽然是国字头，但并非一个完全独立的部门，而是设在工业和信息化部。同时，它在国务院的诸多“领导小组”中也是较为年轻的那一个，成立于2009年12月，至今不足9年。据悉，该小组的设立主要是为了加强对促进中小企业发展工作的组织领导和政策协调。

通过通知还可以看到，领导小组办公室主任由工业和信息化部副部长王江平兼任，副主任由工业和信息化部中小企业局局长马向晖、财政部经济建设司司长孙光奇担任，办公室成员由各成员单位相关司局负责同志担任。

领导小组实行的是工作会议制度，也就是需要根据工作需要定期或不定期召开会议。工作会议由领导小组组长召集，也可由组长委托副组长召集。会议参加人员为领导小组全体成员或部分成员，必要时可邀请其他有关单位人员参加。领导小组会议以纪要形式明确议定事项并印发有关单位。

同时，通过公布的名单还可以看到，小组成员的级别非常高，均为各部门的高层领导人。

截图来自：中国政府网

据通知，小组成员工作职责主要是落实领导小组工作部署，主动研究促进中小企业发展的重大问题，制定相关配套政策措施或提出政策措施建议；加强协调配合、沟通联络和信息共享，形成工作合力，共同做好促进中小企业发展工作。

重视

实际上，领导小组自成立以来，小组成员的级别定位一直很高。据公开资料显示，该小组第一任的组长是时任副总理的张德江，副组长为时任工信部部长李毅中、时任财政部部长谢旭人和时任国务院副秘书长肖亚庆，办公室主任为时任工信部中小企业司司长王黎明。

2013年6月，国务院第一次调整了领导小组的成员，组长调整为时任副总理马凯，副组长为工信部部长苗圩、时任财政部部长楼继伟和时任国务院副秘书长肖亚庆，办公室主任为时任工信部总工程师朱宏任。

2015年5月，国务院第二次对领导小组成员进行调整。这一次组长与副组长没有变化，办公室主任调整为时任工信部副部长毛伟明。

单看领导小组办公室主任，不难发现，从司长到总工程师，再到副部长，级别不断提升，而这背后实则反映出的是国家对中小企业工作的重视程度不断提升。

中小企业是国民经济的生力军，是实施大众创业、万众创新的重要载体，在国内经济中扮演了越来越重要的角色。

据国家统计局近日公布的数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，制造业多数都是中小企业、民营企业。

同时，还有数据显示，截至2017年末，中小微企业（含个体工商户）占全部市场主体的比重超过90%，贡献了全国80%以上的就业，70%以上的发明专利，60%以上的GDP和50%以上的税收。

中小微企业不断发展离不开政策红利的释放。近年来，国家推出一系列促进实体经济发展的“政策红包”，中小型企业，尤其是制造业的中小企业综合成本不断下降。

公开数据显示，过去五年，通过实施营改增中国累计减税2.1万亿元人民币，结合采取小微企业税收优惠、清理各种收费等措施，市场主体负担减轻了3万多亿元人民币。

优化经济结构、增强企业活力。可以预见的是，中小企业未来发展之路或将越来越平坦。

责任编辑：张迪