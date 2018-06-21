1988年幸有这些虎将 今在南沙群岛才有如此发言权

原标题：1988年万幸有这些虎将，今天我们在南沙群岛才有如此大的发言权！

来源：瞭望智库

库叔导读：

六年前的今天，2012年6月21日，民政部发布公告宣布，经国务院批准，撤销海南省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处，设立地级三沙市，管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域，三沙市人民政府驻西沙永兴岛。

三沙市的全名是“中国海南省三沙市”，管辖西沙、中沙及南沙各群岛及周边海域。按照惯例，三沙市政府是集党政军权力于一身的地方一级政权机构，这样的一元化领导有利于中国政府对南海地区施行有效的管理运作。

如今，三沙市已设立6年，它到底发挥了怎样的作用呢？

主要是四点：

一是对南海地区的有效行政管辖问题。

过去，中国对西沙、中沙及南沙各群岛设立的管理机构叫做西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处，属县团级机关。

而设立三沙市后，其规制得到了提升而成为地师级单位。与此相匹配，办事处的各级管理机构也将一并升级，编制人员得到加强，机关单位也将更完善，对西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的管理效能必定大大提升。

以保护南海海域中国渔民权益为例，渔政执法船只增多后增强了对南海各群岛的巡航频度与力度，一方面能更加有效地打击外国船只非法捕鱼行为，另一方面也保护中国渔民能到达过去较难到达的南沙群岛海域捕渔。

二是加强了对国土保护的力度。

级别提升后的三沙市设立了正师级的三沙警备区。警备区是一个担负城市警备任务的军事单位，受省军区和中共市委、市政府的双重领导，由此可见其特殊性与重要性。由于三沙警备区受海南省军区直接领导，负责辖区内国防动员和民兵预备役工作，这使中国人民解放军在南海前线的指挥、布防及战术反应等功能都得到加强。

三沙警备区还可协调军地关系，故也对海监、渔政等地方职能单位发挥协助功能。试想，如果黄岩岛中菲对峙事件再次发生，三沙市派出海监执法船应对菲方挑衅，则三沙警备区有责任对事件全程监控与指挥调度，从而发挥其能力范围内保卫中国南海主权的作用。而一旦事态发展失控，警备区指挥机关则必须上报海南省军区和中央军委，以迅速调动更大兵力与舰船前来处理事态。

三沙警备区机关设在西沙永兴岛，其地理位置使海南军区的前线指挥功能得以向南海腹地延伸，提高了其军事触角的灵敏性与军事行动的反应性。换句话说，三沙警备区是解放军镇守中沙、西沙、南沙前线的前哨阵地，能更好地侦测与反应南海各海域的动态。

于是，一方面使解放军自身守疆护土功能大大提高，另一方面也可更积极有效地策应驻防太平岛的中国台湾守军。后者对两岸关系产生积极影响，意义超出单纯的解放军布防。

三是有利于加大南海经济开发建设。

在提高西沙、中沙及南沙各群岛的行政管理及国防保卫的基础上，三沙市的设立定能使中国对南海的经济开发更加有效有利。由于三沙市属于地级市，属于海南省的一级行政派出机关，其所辖的南海海域油气资源的开发自然就受到海南省国土开发管理机构的统筹规划与管理。

四是对旅游资源的开发。

三沙建市后，南海的许多岛礁进一步扩大了开发旅游的潜力。例如，人们在将来的某一天可能可以乘船游览永暑礁、太平岛等风景优美的岛礁。一些其它南海岛礁甚至可以开辟为潜水旅游与风景胜区，供人观赏游玩。也有人建议，西沙旅游也可参照印度洋的马尔代夫模式，选择在东岛、中建岛、金银岛、珊瑚岛、甘泉岛等较大的岛屿开发建设高档的海岛旅游度假设施，或实施浮岛建设项目，实现一岛一酒店，带来更大的旅游价值。

总之，设立三沙市意义巨大，是一着集提高国防能力与经济开发利用的大棋，适应中国南海战略的发展，这是对机遇的寻找、把握和利用。

机遇是一种无形的资源，把握机遇就要把握不确定性。大多数人讨厌不确定性，真正高超的领导艺术恰恰是利用不确定性。越是存在不确定性，主观能动性发挥的余留空间也就越大。

同样是在南海建设方面，1988年的“3·14”海战”也是充分利用了不确定性，很好的把握了机遇。在越南海军登礁人员和舰船首先向我军登礁人员和军舰开火的情况下，我海军502舰艇编队奋起反击，以一人轻伤的代价，击沉两艘军舰，重创一艘，收复此前被越南非法侵占的永暑、华阳、东门、南薰、渚碧、赤瓜等六岛礁。

可以说，1988年万幸有这些虎将，今天我们在南沙群岛才有如此大的发言权！这是一段怎样的历史，今天我们就来回顾一下。

文 | 金一南

本文由瞭望智库摘编自金一南所著《胜者思维》，北京联合出版公司授权发布，如需转载请在文前注明来源瞭望智库（zhczyj）及作者信息，否则将严格追究法律责任。

毛泽东以前讲过：“沧海横流，方显英雄本色。”他觉得小家小气的太平稳，掌舵人的本事显不出来。机遇永远存在，抓住机遇的人永远是少数，大多数人在机遇面前没有做好准备，只有少数人准备好了。

越存在挑衅，越有改变现状的机会。挑衅就是机遇。不要以为挑衅就是捣乱，实则危险中包含着机遇。南海是我们长期的问题，大量岛屿被越南占了，被菲律宾占了，被马来西亚占了。中华人民共和国只有6个低潮高地——渚碧礁、南熏礁、东门礁、赤瓜礁、永暑礁、华阳礁；只有6个礁盘，1988年“3·14”海战，6个礁盘一举拿下，加上20世纪90年代恢复美济礁，一共7个礁盘。1988年“3·14”海战不是上级交代的，海军官兵主动进行这样的行动，是我们抓住了这样的机遇。

1987年，联合国教科文组织要求中国在南沙群岛建立海洋观察站，相当于联合国间接承认南沙群岛是中国的一部分。我们中华人民共和国原来从没有到过南沙群岛，于是502编队立即出动。1988年1月23日，502编队抵达南沙群岛。海军第一次去，中央高度重视。

中央首长做出指示：

第一，不准惹事；

第二，不准先开枪；

第三，不示弱；

第四，不吃亏；

第五，不丢面子；

第六，赶走占我岛屿者。

前方将士回应：“不好操作啊，到底要干什么？要赶走他们，赶走算不算惹事？又不准开枪，对方开枪了，怎么办？”

领导者切忌做这一类的指示，你面面俱到，会让下面的人无所适从。

海军502编队一头雾水，到底该怎么做？但我们的行动还是很坚决。1月31日，我七名官兵首先强占了永暑礁，在那里建立海洋观察站，我们的行动迅速被越南发现了。2月18日，我军与越军几乎同时登上了华阳礁（当时叫礁，海水涨潮，都在海平面以下，没有露出来），双方涉水登礁，水深齐腰，站在水中对质。3月14日登赤瓜礁，越南人先上去，凌晨四点半我方发现后，喊话、发警报，要求对方退出，对方置之不理。八点，我军登礁，双方对质，我方指挥员编队司令陈伟文要求拔除对方的旗帜，杨志亮拔除对方的旗帜，扔到海里。

双方彼此推打，冲突开始。最终越军首先开枪，把杨志亮打伤了。我们有一个规定，叫“枪声就是命令”，我方军队一听前方枪响，一排机关炮就打了出去。

由于越军开了第一枪，中国海军登礁人员立即开火还击，礁上战斗打响了。中国海军登礁人员一边还击，一边按预定方案潜入水中迅速后退，与越军拉开距离，以利我海军舰炮实施火力支援。八时五十七分，越方礁上未被击毙的人员见604船已被击沉，便举起白衬衣表示投降，我海军登礁人员即停止射击。十时五十七分，根据命令，中国海军登礁人员全部返回舰上。

当时是我们席卷南沙群岛最好的机会，但是编队接到指令，立即返航，两条船靠岸，不许登岸，所有官兵不许上岸，工作组直接上船调查。

礁上战斗中，中国海军登礁人员行动迅速，组织严密，对武装挑衅迅速反击，夺取了礁上战斗主动权，政策与还击的时机均把握较好，既避免了先发制人遗人以口实，又避免了我方人员因双方距离过近和不能先敌开火而可能导致的重大伤亡，胜利完成了上级赋予的守礁任务。

虽然是越军首先开枪，但这场大的武装冲突正式开始会不会干扰到中央以经济建设为中心的大局，帽子很大。幸亏当时军委副主席兼军委秘书长杨尚昆讲了：“第一，起码南沙群岛是我们的；第二，起码这场仗打胜了。”这才免除了对我们海军的责罚，3月底立功受奖，陈伟文提前晋升少将。

当年我觉得中央好像也没有错，着什么急打仗收复，先闷着头建设经济，建设强大的经济，再建设强大的国防，回过头来解决问题，那就游刃有余。想法很好，忘掉了一点实际的问题，忘掉了解决历史的问题需要历史的契机，有的机会稍纵即逝，有的机会一去不回。

南海建设全部在七礁八点进行，这是陈伟文这代军人积极主动地、创造性地执行上级的指令留下的巨大资产。陈伟文这样的军人、这样的军人民族气节，随着历史的进程，会永远标记在民族史册中。

延伸阅读：

专家称永兴岛战略意义非同寻常，三沙设市体现维权快速反应能力

本文摘编自央视《环球视线》2012年6月29日播出的《我国防部回应南海热点问题》，不代表瞭望智库观点。

主持人 ：2012年6月28日，中国国防部的发言人耿雁生在新闻发布会上说，中国军队将会根据有关的规定考虑在海南的三沙市设立相关的军事机构，这是6月21日国防部宣布成立三沙市之后，中国军方在这个问题上最新的表态。

同时，针对相关国家侵犯我国南海主权一事，耿雁生表示，中国军队将会根据相关的规定采取相应的行动。最近这几个月，一些周边国家不断地在南海地区挑起事端，挑战中国的底线，面对这些挑衅，中国打出了一连串的组合拳，进行了有力地回击。那么，中国军方的这种回应背后有着什么样的含义呢？又能够达到一个什么样的效果呢？

今天，我们演播室里请来的是两位特约评论员，一位是宋晓军先生，还有一位是洪琳先生。

首先，要请教两位的问题是，我们根据耿雁生大帅的表态，按照惯例的话，像三沙市这样的行政级别、这样的战略位置，一般来说如果要是军方机构，会是一个什么样级别的军方机构？

宋晓军 ：我觉得如果按照我们国家以前的案例确实有很多，包括一些沿海城市，像青岛、大连、上海也都有水警区，除了警备区以外，警备区的级别比较高，陆上警备区，陆军管的，同时还有水警区，当然现在后来像青岛什么这些水警区，包括上海、大连有的都撤掉了，因为什么呢？因为自从1840年以后，帝国主义从海上入侵我们国家了470多次，完全是不一样了。

但是现在三沙市有一个特别大的问题，管辖的主权范围是非常复杂的，有大量的岛屿、岛礁的主权是归中国所有的，它同时在200平方公里的主张管辖海域上分布着很多中国主权的点，给地级行政市配套的是一个什么样的军事机构，至少要能够维护我们国家在200万平方公里的管辖海域内的有一些主权的点，能够做到，这一点是必须要做的。

主持人：三沙市非常特别，一方面它管辖的范围非常大，200多万平方公里，这可能是在地级市里肯定是最大的。

另外一方面，它的陆地面积又特别地小，才13平方公里，差不多也就是像北京西城区，也就是半个西城区的大小而已，可能还不到半个西城区，特别地小。

这里面会不会有一个非常现实的问题，如果要驻军，怎么个驻法。咱们可以看一下永兴岛的地图，永兴岛才2平方公里左右，差不多就是跟一个大一点的大学校园那么大的一点地方，如果要驻军，怎么个驻法？

洪琳：其实设立军事机构和驻军是两个不同的概念，三沙市管辖总共的陆地面积才13平方公里，可是具体到永兴岛，它只有2平方公里，它已经是最大的一个岛屿了。因此，设立军事机构本身和驻军是两个概念，这个政策是一个非常有前瞻性的政策，为什么这么说呢？

三沙市，包括永兴岛所处的位置来讲，应该说它有很大的一个战略意义。比如说，它距离中沙、南沙、西沙（很近），就它所管辖的区域来讲，它事实上比海南本岛，不管是海口市还是三亚市等等，它是距离近了很多，因此可以说三沙市使我们保护自己的领土领海的问题上，我们这种快速的反应能力应该是大大加强了，因此说这是它最积极的意义。在快速反应方面，三沙市使我们有一个可能，我们积极地部署，应对可能发生的各种各样的冲突、摩擦，这是非常有前瞻性的举措。有了第一步的快速反应能力，接下来就是后续的问题，在三沙设立这样的军事机构，其实不在于人数多少，永兴岛2平方公里的上面最终能驻多少人，肯定是一个非常有限的。永兴岛实际上到现在为止开发的设施已经是非常完备了，先不说普通居民，像它的一些生活服务的设施、医院，包括邮局这些等等全都有，包括港口、机场，机场已经可以起降波音737，包括港口也是一样，一些小型的舰船是没有问题的。它最大的意义是南沙、西沙、中沙一旦有事情发生的时候，我们的快速反应能力大大提高了，这对保护我们的主权是一个非常有利的因素。

主持人：虽然永兴岛是麻雀虽小，五脏俱全，什么都有。但是现在毕竟岛上的开发，配套设施还远远不足。有报道说，永兴岛上现在的旅游设施、接待能力也就是一个招待所的规模，就30几张床位而已。现在已经升级为市了，下一步可能还要设军事机构，是不是永兴岛很多的配套设施都要跟上？

宋晓军：是这样的。1974年跟南越军队打仗把永兴岛夺回来的过程在后勤补给方面确实也出现一些问题，包括运伤员的运输条件后来都是渔船，给战斗舰艇加油这些条件当时都不具备，中间确实有一些曲折。现在有了永兴岛之后，包括将来我们可能还设军事机构，军事联络方面的东西，后勤这方面的工作。但是，我要强调的是中国设立地级的三沙市，并不是按完全纯安全的角度去考虑的，我们国家设立行政区划地级市的时候，特别是在改革开放之后，更多考虑地是经济开发。当然，在海洋方面又加了一个生态保护，这次国务院颁布设地级市的时候，专门强调生态保护，只是它的里岛地区非常特殊，相关要建什么样的配套基础设施，肯定要符合，因为一个行政区划的出现，特别是地级市这一个级别的，不仅仅是一个元素决定的，比如说就是安全，只是为了保卫南沙几个岛，不是这样。它是要为了整个经济、政治、社会、文化方方面面的综合因素配套在一起综合的，从我们国家改革开放以后设的这些地级市，更多的是以经济开发、资源开发，甚至资源保护来为前提的，这是第一要务。在200万平方公里的海域有大量的专属经济区，下边还有丰富的资源。像“981”我们就在那儿，“981”就有我们的广西号护卫舰去巡逻，在石油开采平台下，像这些特殊资源的保护可能会有一些安全方面的考虑，但是更多地还是为了经济开发，我觉得这是最主要的。

主持人：又要保护资源，又要捍卫主权。

宋晓军：对。

主持人：现在面积又那么大，200多万平方公里。今天下午我也看了一下距离，从永兴岛到最南端的曾母暗沙的距离将近1500公里，一来一回就是3000公里，那么大的范围，现在国防部的发言人耿雁生说，中国军队在管辖的海域已经建立了一个常态化的战备巡逻的制度，这个常态化的战备巡逻制度又是如何进行的？

洪琳：战备巡逻是这样的，以往中国舰船水平的能力，包括数量等等，事实上还不完全足以保护我们自己的领海，因此出现了现在相对很复杂的局面。

但是现在随着我们国力的提升，包括我们军事实力的增强，包括这种装备的提升等等，事实上常态化的战备巡逻有了这样的基础，过去几年来，这种巡逻的频次越来越多，覆盖的范围，包括像政策的有效性等等都是大大增强了，现在三沙一旦设市以后，事实上当地常设的军事机构一旦设立之后，就使我们战略凸显的点一下子前进了很多，比如说从永兴岛到曾母暗沙直线距离超过1000多公里，事实上已经比海岸海南岛距离又近了很多，尽管说永兴岛只是很小的一个岛屿，毕竟给我们提供了一个基地，这种大大地可能性使我们常态巡逻的这种手段进一步得到丰富。还要看到一点，距离最南端的岛屿，这样的一个领土和这样的一个距离，我们在保卫它的时候，历来《孙子兵法》讲了那么多种，绝对不是说我们的手段就是被动的说，哪个地方紧张我们就一定要去那儿，我们还要看到这个岛屿距离相关的国家有多近，比如说距离越南只有400公里，这一点也是一个非常前瞻性的举措。这一点对我们保卫领土领海来讲应该更有信心，但是对于其他国家来讲，你要考虑到我们保卫领土不仅有信心，我们这种手段的有效性要充分地认识到。

责任编辑：张迪