3月刚退休的厅官落马 离任时曾被群众争相挽留

原标题：曾被群众争相挽留的书记落马了

这几天看着你们一个个在朋友圈咋呼要上天台，既不看球又不炒股的我发出了冷峻而轻蔑的微笑。上天台？那不是一出京剧么，于老板和瑜老板都很拿手，不过我还是喜欢言派的唱法。真正从台上掉下来的，谁还能在朋友圈咋呼。

比如今年3月刚退休的山东省人大财经委主任委员、原东营市委书记刘士合，昨天被宣布接受山东省纪委监委纪律审查和监察调查。刘士合落马，让很多人意外，一则他已经退休，二则他向来也没有什么负面传闻。

不过这也没什么意外的。不知道你还记得不，十九届中央第一轮巡视已经在上个月下旬陆续结束。这样算起来，刘士合算是巡视结束后，山东首个落马的厅官。待巡视组就巡视情况进行反馈后，相信许多情况会更加分明起来。

刘士合是个典型的从基层起来的干部，在滨州市邹平县的8年，是他人生的关键。邹平本来是济南边上一个平凡的小县，国学大师梁漱溟先生在这里进行过乡村建设运动，并执意身后埋骨于此。正是在刘士合主政期间，奠定了“邹平模式”的工业基础，使这座县城日后拥有了世界五百强魏桥集团等9家上市公司，成为山东第一。

于是在邹平，刘士合不但得到了上级的青睐，也收获了群众的认可。据说“怕刘士合走了”曾被当地人编进顺口溜中，他离任时群众纷纷表达挽留之情。这样的干部最终走上了“涉嫌严重违纪违法”的道路，不能不令人感慨和深思。

所以即使他日后先后主政菏泽、莱芜、东营等地，很难在这些地方看到他留下多少痕迹，当地人的评价多是平淡无奇，倒是邹平仍然与他有着千丝万缕的联系。在他退休的前一个月，他在邹平时的老部下、时任山东省粮食局副局长王传民落马。王传民与刘士合并非简单的同事关系，从2000年到2013年，邹平包括刘士合和王传民在内的三任县委书记，都是“本土政治精英”，而且都是上下级关系。也就是说，这十三年来，邹平的三任一把手都来自于一个圈子内部。

这曾经被评价为“利于保持发展思路和政策的稳定”。当然，邹平在这段时间的发展成就确实有目共睹，成为山东中部县域经济的一个“奇迹”。但刘士合及王传民沿袭的发展方式，带有创业期的草莽特点，尤其是政商之间的关系，极易为腐败埋下祸患。

刘士合治下的邹平，可以概括为“无政不商，无商不政”。全县的党政干部都要围绕工业发展为中心，政府密切介入到对企业的扶植中，甚至直接进入到企业肌体内部。因此，企业家们对县里的政局异常关注，因为这关系到他们所得到的帮扶和优惠政策。县里根据企业纳税额论资排辈，交税越多，企业和企业家在县里的地位也就越显赫。整个县城，仿佛一个凭业绩说话的创业公司。

这套“邹平模式”高歌猛进了十年，到2012年民间借贷崩盘、甚至造成多起命案后，才被质疑。政府的过度干预、对规模的过度追求、对高耗能路径的过度依赖，所造成的产能过剩、新动能羸弱以及高污染等后果，至今未能完全消除。王传民正是在民间借贷问题爆发后，才调到省里“避”了起来。而邹平的龙头魏桥集团因为环保问题频出，不久前还被中央环保督察组点名整改。

如今刘士合、王传民两任县委书记落马，虽然其间的详情还“和云伴月不分明”。但这很难说不与政治生态有关，在肯定以往成就的同时，是时候对旧有发展方式进行反思了。这不仅是邹平的问题，对于正在谋求“新旧动能转换”的山东，也有深刻的镜鉴意义。

山东省委书记春节后的一番讲话所引发的强烈反响，很多人还记忆犹新。新发展理念的落实，最终还要到落到执行者身上，政治巡视所要解决的问题之一，正是确保地方与中央在理念上保持一致。十九届中央第一轮巡视结束，尤其是待巡视情况反馈后，各地的问题将会更加明晰，相信刘士合不会是唯一。厚重山东的转型，需要时间，但已经开始。

（文/于永杰）

责任编辑：张义凌